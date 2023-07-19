【7/24-27台灣分區萬安演習】國軍漢光預演19日空域管制　桃機公司: 將影響降至最低

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國軍漢光39號實兵操演7月24至28日進行，桃園機場今天(19日) 上午將配合進行預演，多數航空公司配合事先微調起降時間，桃園國際機場公司表示，將會讓對旅客的影響降至最低。

國軍漢光39號實兵操演7月24至28日進行，軍方人士證實將首度於民用桃園機場進行反空機降操演，19日上午將進行預演作業。

桃園國際機場公司18日下午回應媒體詢問指出，桃園機場配合漢光演習辦理各項航機調度等作業，19日空域管制時間為上午9時30分至10時10分，在旅客作業方面以不影響旅客登機行程，且不影響出境旅客抵達航班時間為原則，將對旅客影響降至最低。

長榮航空公司表示，19日上午漢光演習預演期間，因部分時段桃園機場跑道封閉及進行周邊空域管制，長榮航空將會視實際預演狀況執行應變措施，將航班延誤時間縮減至最少。

長榮航空說，當旅客完成登機作業、班機後推離開空橋後，如果遇到管制時間就會在跑道上等待，等到過了管制時間再飛，因為飛行時間原本就有抓得比較寬裕，所以還是能在表定時間抵達。

中華航空公司及台灣虎航指出，目前客運航班未受影響，會配合演習規劃執行應變措施。

中央社引述要跟家人去韓國玩的旅客趙小姐說，因為聽說演習演很多遍了，所以已經沒有什麼特別的感覺。

【7/24-27台灣萬安演習】國軍漢光預演19日空域管制 桃機公司: 將影響降至最低