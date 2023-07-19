【更新】台灣華航18日台北直飛布拉格首航　全機旅客享米其林三星美食

更新時間: 2030-07-19 14:35

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中華航空18日晚首航台北-布拉格，全機滿載306名旅客，都可享米其林三星的頤宮料理，連登機口都打造如童話王國般，旅客直呼一秒就到歐洲。

華航台北-布拉格以新世代長程航線主力機種A350客機執飛，每週兩班，為台灣唯一直飛捷克的航空公司。

圖為桃園機場第一航廈首航儀式會場 (取自野餐露營女王-璐露野 粉專)

圖/取自野餐露營女王-璐露野 粉專

18日在桃園機場第一航廈舉行的首航儀式，從場地布置到餐點準備, 都是由「野餐露營女王-璐露野」一手包辦。

為歡慶布拉格航線首航，華航董事長謝世謙、總經理高星潢及捷克經濟文化辦事處代表史坦格 （David Steinke）都親臨登機門首航活動，並致贈旅客A350布拉格開航限定飛機模型等首航禮。

謝世謙說，2016年就研究直飛捷克可行性，當時運能不夠，正要起步時，遇到疫情，去年解封後就決定要開航，布拉格是個漂亮城市，值得一遊，現在到8月班班都客滿。

中華航空台北-布拉格航線18日晚間首航，華航董事長謝世謙（中）、總經理高星潢（左2）及捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）（右2）等人開心參與首航儀式。中央社

史坦格說，希望華航更加深台灣與捷克的友誼，就像近日溫布頓網球賽，台灣的謝淑薇與捷克選手史翠可娃（Barbora Strycova）拿下女雙冠軍。

華航在布拉格首航航班提供全艙等旅客品嘗米其林三星頤宮料理，例如豪華商務艙主菜是頤宮名人私房麵「蝦籽雲吞撈麵」，豪華經濟艙主菜選用荷葉臘味蒸雞飯，經濟艙旅客享用蔥薑滑雞煲飯，各艙等都吃得到捷克特色甜點。

圖/取自野餐露營女王-璐露野 粉專 圖/取自野餐露營女王-璐露野 粉專

中央社報導，旅客徐先生7年前就去過布拉格，他說當時從維也納搭車要5個小時，因布拉格實在太迷人，他一知道華航要首航，第一時間就上網買票，這次與朋友要去自由行。

華航官方臉書介紹:

布拉格，為捷克首都也是第一大城

優雅的古蹟建築及神秘的古典氣質，是歐洲最美的城市之一

知名景點包含布拉格廣場、聖維特大教堂、天文鐘、查理大橋等

為世界各地旅客必訪之地



#航班時間 (當地時間)：

CI067 台北-布拉格 每周二、六 23:20-07:10(+1)

CI068 布拉格-台北 每周三、日 11:05-05:35(+1)

*以民航主管機關最終核定為準



即刻預訂飛往布拉格的機票https://www.china-airlines.com/hk/zh

台灣華航台北直飛布拉格首航 全機旅客享米其林三星美食