泰國19日再度選總理 皮塔承諾失敗讓賢為泰黨

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）泰國「前進黨」黨魁皮塔角逐總理，在首輪投票未獲國會過半支持，明（19）日將舉行2輪投票。然而前進黨改革刑法遭保皇派反對，又劍指既得利益者階層，未必能爭取到足夠支持。皮塔已承諾，若失敗將讓賢，由盟黨「為泰黨」提名候選人。

路透社報導，泰國過去9年皆由軍方把持，在渴望改革的社會訴求下，前進黨（Move Forward Party）於5月國會大選，意外打敗與軍方結盟勢力，拿下最多席次。前進黨所屬8黨聯盟推舉皮塔（Pita Limjaroenrat）競選總理，儘管是同額選舉，皮塔在7月13日舉行的首輪投票中，雖獲得眾議院6成議員的支持，但被以保守勢力為主的參議院所阻擋。

參議院議員為2014年政變後由軍政府選出，反對者以大量棄權票及缺席票否決皮塔，249名參議員僅13人給予支持，使得皮塔距離所需的375席仍缺51席。

儘管8黨聯盟同意再度提名，皮塔的總理之路仍謂困重重，並無跡象顯示，聯盟已為皮塔爭取到所需的票數。

由於前進黨計劃修改規定君主「享有受人尊敬的至高無上地位」的刑法112條，也就是俗稱的冒犯君主罪（Lese Majaste），反建制議程引發保皇派不滿，坐擁106席次的3個保守派非聯盟政黨已在今日表示，不會支持意圖修改刑法112條的總理候選人。除此之外，前進黨亦劍指存在已久、不可動搖的商業壟斷和機構，若皮塔當選，既得利益者恐將面臨損失。

前進黨則認為，許多參議員迫於壓力阻撓皮塔當選，而被大眾抨擊為「違背民意」的參議員們，是否會在19日投票中改變立場不得而知。

皮塔已承諾，若再次落敗，他將交由盟黨為泰黨（Pheu Thai Party）提名總理候選人，讓聯盟能夠組成政府。然而，為泰黨過去執政被軍政府推翻，若為泰黨仍與前進黨結盟，來自軍方的反對勢力恐怕不會輕易放行。泰國的總理究竟能否選出，外界都在關注。