初代iPhone拍賣拍出570萬台幣天價創新高　16年大漲逾300倍

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）一支完整未拆封的第一代iPhone日前在一場拍賣會中，以逾19萬美元價格售出。

美國拍賣企業LCG Auction 於當地時間17日表示，在16日的拍賣會中，一支未拆封的第一代4GB iPhone拍出了19萬372美元（約571萬台幣）價格，而這支iPhone的原價為599美元（約1萬8千元台幣），標價約相當於原價的318倍，遠遠超越了預計售價的5萬至10萬美元，LCG透露，賣家為蘋果原工程團隊的工程師之一。

今年2月，一支第一代8GB iPhone以 6萬3356.4美元（約190萬台幣）的價格售出，2022年10月也曾以3萬9339.6美元（約118萬台幣）售出，此次的拍賣則超越了今年2月的價格，創下iPhone歷史最高價。

然而，之前拍賣的兩款儲存空間皆為8GB，但此次達到最高價的卻是4GB，LCG Auction表示，隨著拍賣的消息傳開，有許多擁有未拆封iPhone的消費者聯繫他們，但其中4GB版本卻只有一支。

蘋果創辦人之一賈伯斯於2007年首度公開iPhone，當時共發行了4GB及8GB兩種儲存空間，並配有3.5英吋觸控螢幕，及200萬畫素鏡頭與網路瀏覽器，但隨著8GB機型更受到消費著的喜愛，蘋果也很快地停產了4GB版本，據悉，4GB版本的數量比8GB的還少20倍，極為稀有。