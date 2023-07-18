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安倍昭惠見先夫銅像、影像展　稱與安倍靈魂會一起為台灣努力

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/07/18 19:49
安倍昭惠18日前往高雄紅毛港保安堂參訪，見亡夫銅像落淚。

安倍昭惠18日前往高雄紅毛港保安堂參訪，見亡夫銅像落淚。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今（18）日南下訪問紅毛港保安堂的安倍銅像、耘非凡美術館的安倍晉三紀念影像展，並感謝台灣各界對安倍的感念，稱今後安倍的靈魂會與她一起為台灣努力。

安倍昭惠應「安倍晉三之友會」之邀，於17日至20日訪問台灣。繼昨（17）日與或安倍獎學金來台的日本留學生交流、與副總統賴清德會晤後，今日南下展開行程，上午造訪高雄鳳山區的紅毛港保安堂，參觀安倍銅像，隨後前往台南市與市長黃偉哲會面，並至耘非凡美術館參觀安倍晉三紀念影像展。

安倍昭惠與亡夫感情甚篤，在進入保安堂看到安倍晉三銅像後便紅了眼眶，隨即頻頻拭淚，對著亡夫銅像鞠躬獻花。中央社報導，安倍昭惠在致詞時感謝台灣各界及200位民眾的參與，台灣在安倍國葬時豎立銅像，她非常感謝台灣人如此感念安倍。她也提及安倍生前喜愛台灣，計畫疫後訪台，如今僅她隻身前來，相信安倍的靈魂也會一同前來。

她也指出， 保安堂一直祭拜高田艦長及一百四十多名船員，身為日本人她再次對台灣表達感謝，安倍生前也想要迎接英靈回日本，相信這些英靈與她亡夫會在天堂某處保佑台灣，她還表示安倍的靈魂今後也會與她共同為台灣努力。

安倍昭惠下午參觀耘非凡美術館展出的安倍晉三紀念影像展，在與安倍結婚、安倍替夫親助選等歷史照片前駐足良久，可見兩人數十載的羈絆並未在她心中逝去。此外安倍昭惠也參觀了'台日畫家相關藝術創作。在結束觀展後，安倍昭惠發表簡短談話，她表示該影像展曾在日本東京及山口縣舉辦，感謝美術館及各界努力促成此展在台灣如期展出，希望更多台南民眾前往參觀。
安倍昭惠
安倍昭惠訪台

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更新時間 : 2023-07-18 21:39 GMT+08:00

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