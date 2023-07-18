炎炎夏日　來盤東北角特有的海大麵吧

新北市東北角海岸地形多元，有峽灣、 海蝕平台及沙灘，又位在黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處， 海洋野生動植物資源相當豐富，夏季盛產石花菜、麒麟菜、蜈蚣藻、 馬頭魚、炸彈魚、小卷、竹筴魚、鯖魚等美味海鮮， 尤其是口感鮮脆的蜈蚣藻(海大麵)現在吃正當季， 無論是涼拌或是快炒都風味絕佳，再搭配著其他時令海鮮一同品嚐， 絕對讓人回味無窮，新北市漁業處邀請大家今年夏天到東北角遊玩品 嚐在地美味海鮮。

海洋大學海洋中心張睿昇博士在《臺灣百種海洋生物： 大型海藻與海草》書中指出「黃氏葉膜藻」(俗稱「海大麵」(台語 ))，舊名為「黃氏蜈蚣藻」，是林綉美教授等人於 2011年發表分布於臺灣的新種。 東北角在地居民與東部阿美族原住民早已習慣於特定季節採收食用並 稱之為蜈蚣藻，主要係因藻體外觀常可見到兩側排列的小枝， 狀似百足蜈蚣而得名，也因考量素食者觀感，而又稱菩提藻。「 海大麵」為具有食用價值的高經濟性藻種， 主要生長於低潮線附近卵石上，藻體大且可直立生活於海中， 由漁民浮潛採摘6-10公分長的「海大麵」提供給海產店。

富士海鮮店老闆娘楊晴惠表示，「海大麵」生長在水下的礁岩上， 需要浮潛才能採收，沿岸居民摘採後需經過多次繁複的清洗程序， 仔細的剔除質地過於堅硬、 影響口感甚至帶有些許砂石礫或礁岩石表面的相關部位， 另外再川燙放涼後冷凍以利保存。料理時先將「海大麵」解凍， 以大火熱油鍋後再將薑絲、蒜未與些許辣椒爆香後， 加入些許肉絲與一顆雞蛋快炒，待能聞到熗鍋的香氣後，再將「 海大麵」入鍋快速翻炒一番， 即是一道色香味俱全且富含天然優質膳食纖維的「蒜香海大麵」。

新北市漁業處表示，新北市海域盛產許多美味海鮮值得大家品嚐， 也歡迎民眾帶著家人來趟東北角海岸小旅行，品嚐在地當季海味。夏 日風和日麗正適合前往東北角的海邊體驗美麗的漁村風光， 感受大自然的恩惠，享受美好的人生時光， 也可以順道造訪海鮮餐廳，品嚐當季的海鮮美食， 讓您的味蕾增添全新的風味。

美味的蒜香海大麵。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）