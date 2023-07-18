臺灣土銀羽球隊再傳捷報　拿下美國羽球公開賽1銀2銅

臺灣土地銀行羽球隊再傳捷報，土銀羽球隊本次於2023美國（超級300）公開賽一舉拿下男子雙打1銀1銅、男子單打1銅的佳績。

臺灣土地銀行羽球隊本次在美國（超級300）公開賽上演土銀內戰戲碼，在男子雙打四強賽由雙胞胎組合「李芳任/李芳至」對上「蘇力瑋/林煜傑」，最終李氏兄弟晉級決賽、取得銀牌，平生涯最佳成績；而土銀「蘇力瑋/林煜傑」男雙組合則摘下本次美國超級300賽事男雙銅牌，創下兩人搭檔的生涯最佳成績。

另外，土銀新生代強將「左手重砲」林俊易本次於美國超級300賽事男子單打同樣拿下銅牌佳績。

自疫情趨緩後，土銀積極安排羽球隊員出國參賽，在扎實穩健的訓練風格及嚴謹的團隊紀律下，土銀羽球隊捷報連連，今年以來在超級系列賽事總共拿下1金、3銀及6銅好成績，助攻土銀羽球隊國手提升世界排名。土銀未來將持續安排球員參賽爭取佳績，協助選手一圓奧運夢，期望繼「麟洋配」奪東京奧運羽球男雙金牌後，再為臺灣奪下奧運佳績。

臺灣土地銀行自1976年成立羽球隊、1997年成立女子網球隊，除提供選手軟硬體培訓資源、退役球員完善職涯制度，近年土銀也和7所各級學校簽訂羽球建教合作契約，及3所高中簽訂網球建教合作契約，堪稱國內羽、網球國手搖籃。土銀每年增列預算培育球隊，至2023年已增列至近5000萬元，顯見土銀對推展運動一向不遺餘力。

同時，土地銀行持續落實企業社會責任、定期舉辦「青少年羽球夏令營」、「羽球我來了」公益教學系列活動，協助學生與弱勢族群獲得更多體育受教權，在長年耕耘下，土地銀行已連續14年榮獲教育部頒發體育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三大獎項，展現深耕ESG（環境、社會、公司治理）的社會參與成果。

2023年美國(超級300)羽球公開賽男子單打銅牌林俊易。(照片來源：臺灣土銀提供)

2023年美國(超級300)羽球公開賽男子雙打銅牌林煜傑(左)蘇力瑋。(照片來源：臺灣土銀提供)