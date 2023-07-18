WHO：波蘭爆發大量家貓染H5N1禽流感死亡 感染源不明

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據世界衛生組織WHO於17日發布的最新通報，波蘭發生大規模家貓感染H5N1禽流感病毒，也是全球首次有單一國家通報出現大量貓隻確診的情形，據了解，已有14隻貓被安樂死，另有11隻病死。

受到極端氣候及候鳥遷徙影響，2022年起國際爆發大規模高病原性禽流感疫情，除了禽鳥外，國際上還發生多起哺乳類動物感染H5N1事件，包含水貂、水獺、浣熊、狐狸和海豹等，而如今疫情還擴散至貓星人。

6月27日波蘭向WHO通報發生大量貓咪異常死亡的情況，根據7月17日的檢測結果顯示，共有29隻貓咪病毒檢測呈現陽性反應，其中14隻貓已被安樂死，另有11隻死亡。

這些感染H5N1禽流感病毒的貓咪出現呼吸困難、血性腹瀉和神經系統症狀，有些甚至病情迅速惡化且死亡。其中有20隻貓出現神經系統症狀，19隻貓出現呼吸系統症狀，17隻貓同時出現神經系統和呼吸系統症狀。

據當地媒體報導，24隻H5N1病毒呈陽性的貓咪中，有13隻在發病前曾被主人餵食生禽肉。包含一名居住在蘭南部海烏梅克的婦女，她的家貓在病發前，曾食用從大型連鎖超市購買的生雞肉。

她表示，貓咪吃完幾日後，突然變得懶洋洋，她以為是感冒就帶其去看獸醫，就診第二日，貓咪情況突然惡化，後腿癱瘓，無法行走和進食，餵食抗生素和類固醇後都沒有獲得改善，不幸於幾日後過世。

WHO在聲明中表示，之前曾傳出零星的貓咪感染H5N1案例，但此次為首次在單一國家出現大量貓隻確診的情形，目前尚不清楚貓隻的感染源，相關調查正在進行中。

此外，截至7月12日為止，貓咪的接觸者均未出現相關症狀，觀察期也已結束。WHO強調，一般人透過貓感染禽流感的風險仍屬低水平。

不過專家提醒，病毒正在進化中，從這些受感染的貓身上提取的病毒檢出兩種突變，有利於在哺乳動物間快速傳播。