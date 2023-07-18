俄國退出黑海穀物倡議小麥漲3% 亞非飢餓災區恐受影響

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）俄烏交戰劇烈，俄羅斯17日宣布退出與烏克蘭的黑海穀物倡議，這將導致全球食物供應鏈震盪，小麥期貨17日盤中已大漲逾3%。

烏克蘭不僅為世界第五大小麥出口國，也是大麥、玉米和葵花籽油的重要供應國，然而2022年俄羅斯入侵烏克蘭，導致世界糧食供應鏈震盪。在聯合國及土耳其斡旋下，俄國在該年7月簽署《黑海穀物倡議》（Black Sea Grain Initiative），確保船隻能通過俄國對烏克蘭黑海港口的封鎖，透過土耳其博斯普魯斯海峽，安全抵達全球市場。

路透社報導，該倡議原訂期限3年，期間已更新3次，最新期限為美東時間2023年7月17日下午5點 (台北時間18日上午5點）到期。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）17日向記者表示，該倡議「已經終止」，俄國不會續簽。這不僅引發全球糧食供應疑慮，也破壞了莫斯科在俄烏戰爭中取得的罕見外交突破。糧價更應聲上揚，芝加哥小麥期貨17日盤中已大漲逾3%。

俄國當時以簽署倡議換取聯合國同意該國出口食品和化肥產品不受制裁，然而期間俄國持續抱怨，無法充分出口該國產品，佩斯科夫以此為莫斯科退出倡議之由，並表示當訴求獲得具體成效，俄方會恢復執行倡議。

俄國總統普丁（Vladimir Putin）則上週末表示，他認為「向需要的國家供給穀物」的倡議主要目標「並未實現」，俄國在出口本國糧食面臨阻礙。

美國國務卿布林肯指責俄國將穀物倡議「作為武器」，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）17日向媒體表示，「俄國一直在緩慢扼殺穀物倡議，」庫列巴還指出，全球糧價都將上漲，亞洲及非洲最脆弱地區的人民將會受影響。

事實證明，黑海穀物倡議對穩定全球糧價、減輕依賴烏克蘭出口糧食的發展中國家的負擔至關重要。烏克蘭為聯合國世界糧食計畫署（WFP）的主要糧食供應國，自倡議生效以來，烏國已出口近3300萬噸糧食，WFP運送逾72.5萬噸糧食用於人道主義行動，包括協助阿富汗、衣索比亞、肯亞、索馬利亞、蘇丹、葉門等重災區的飢餓問題。

近幾個月來，黑海穀物倡議下的出口糧食越來越少，據聯合國數據，5月及6月是自2022年8月以來出口量最少的月份。

儘管烏克蘭的穀物出口可以透過東歐鐵路，然而這些替代路線無法滿足烏克蘭期望出口的數量。