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肌萎生張孜維文體兼優！瞄準杭州亞帕運　與教練胡家榮將出征波蘭

By 台灣英文新聞
2023/07/18 17:22
照片由新北市立八里愛心教養院提供

照片由新北市立八里愛心教養院提供

八里愛心教養院先天性肌肉萎縮症院生張孜維，以他熱愛的地板滾球為研究主題，獲得海洋科技大學休閒觀光管理系碩士，將於8月與教練胡家榮代表我國出戰「波蘭波兹南2023地板滾球世界挑戰賽」，目標更是瞄準今年10月在大陸杭州舉辦的亞洲帕拉運動會，以及明年8月的巴黎帕運。

波兹南2023地板滾球世界挑戰賽將於8月18日起為期7天，屬於明年8月巴黎帕運積分賽之一，許多國際頂尖好手都將與賽，包括世界冠軍的希臘選手Grigorios Polychronidis、東京帕運冠軍的捷克選手Adam Peska及香港選手謝德樺等。張孜維坦言相當緊張，因為疫情及防疫關係，之前練習時間相較減少。

胡家榮教練為此特別量身打造一套全方位訓練菜單，以提升張孜維基本功、戰略和體能等。為了累積實戰經驗，胡家榮還充當對手，模擬比賽情境，讓張孜維保有球感。另也加強肢體肌耐力和身體穩定性的訓練，讓孜維能有更多體力面對長時間比賽及適應時差。兩人將此次波蘭賽看作前哨戰，希望以賽代訓，在場上與各國好手一較高下，為台灣爭取最高榮譽。

張孜維表示，他相信「一分努力一分收獲」，希望勇氣會像頭髮與指甲般不斷地長出。藉著努力和勇氣，除在球場上發光發熱，返國後他將繼續攻讀博士學位，以盡己之力，推廣身心障礙者的運動權益，讓更多身障選手在運動場上揮灑生命的光芒。

新北市立八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，該院一直鼓勵院生能夠突破身體侷限，發揮自我潛能，希望院生在學業上發揮、在比賽中實現，也非常感謝市府透過好日子愛心大平台，媒合新北市不動產代銷經紀商業同業公會、淡水清水巖祖師廟、淡信社福基金會、張廖簡宗親會、金山財神廟及亞式公司與單車網路扶輪社等社會資源，幫助身心障礙朋友，勇於挑戰自我、實現自我。

更新時間 : 2023-07-18 21:38 GMT+08:00

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