肌萎生張孜維文體兼優！瞄準杭州亞帕運　與教練胡家榮將出征波蘭

八里愛心教養院先天性肌肉萎縮症院生張孜維， 以他熱愛的地板滾球為研究主題， 獲得海洋科技大學休閒觀光管理系碩士， 將於8月與教練胡家榮代表我國出戰「 波蘭波兹南2023地板滾球世界挑戰賽」， 目標更是瞄準今年10月在大陸杭州舉辦的亞洲帕拉運動會， 以及明年8月的巴黎帕運。

波兹南2023地板滾球世界挑戰賽將於8月18日起為期7天， 屬於明年8月巴黎帕運積分賽之一，許多國際頂尖好手都將與賽， 包括世界冠軍的希臘選手Grigorios Polychronidis、東京帕運冠軍的捷克選手Adam Peska及香港選手謝德樺等。張孜維坦言相當緊張， 因為疫情及防疫關係，之前練習時間相較減少。

胡家榮教練為此特別量身打造一套全方位訓練菜單， 以提升張孜維基本功、戰略和體能等。為了累積實戰經驗， 胡家榮還充當對手，模擬比賽情境，讓張孜維保有球感。 另也加強肢體肌耐力和身體穩定性的訓練， 讓孜維能有更多體力面對長時間比賽及適應時差。 兩人將此次波蘭賽看作前哨戰，希望以賽代訓， 在場上與各國好手一較高下，為台灣爭取最高榮譽。

張孜維表示，他相信「一分努力一分收獲」， 希望勇氣會像頭髮與指甲般不斷地長出。藉著努力和勇氣， 除在球場上發光發熱，返國後他將繼續攻讀博士學位，以盡己之力， 推廣身心障礙者的運動權益， 讓更多身障選手在運動場上揮灑生命的光芒。

新北市立八里愛心教養院院長謝鑫敏表示， 該院一直鼓勵院生能夠突破身體侷限，發揮自我潛能， 希望院生在學業上發揮、在比賽中實現， 也非常感謝市府透過好日子愛心大平台， 媒合新北市不動產代銷經紀商業同業公會、淡水清水巖祖師廟、 淡信社福基金會、張廖簡宗親會、 金山財神廟及亞式公司與單車網路扶輪社等社會資源， 幫助身心障礙朋友，勇於挑戰自我、實現自我。