全國教育局處長會議移師新北　聚焦「數位、國際」開啟教育新絲路

為深化當前教育政策推動，並強化中央地方夥伴關係， 教育部今明(18、19) 日兩天於新北市辦理全國教育局處長會議， 地主新北市劉和然副市長也代表侯友宜市長特別到場致意。 會議在後埔國小管弦樂團的演奏聲中拉開序幕，由教育部林明裕政務 次長主持，透過分享「數位扎根，國際視野」 的政策規劃與實踐經驗，地方與中央一起提升教育品質， 為國家未來競爭力扎根努力。

新北市副市長劉和然表示， 很開心能邀請全國教育局處長齊聚新北市，新北市睽違13年再作東 道主，特別致贈三芝花見櫻花酒、金山藷童謠、 淡水魚酥及鐵蛋等在地特色伴手禮，歡迎全國教育局處長蒞臨新北市 。本年度的會議主題為「數位科技」和「國際教育」， 現今社會各學制的學習，如何培育科技人才， 以及如何讓孩子走出國門與國際接軌，是需要攜手面對的重要課題， 教育部和各縣市教育教育局處都是政策順利推行的重要角色 ，希望在這兩天的會議及課程中，透過議題分享和討論激盪，促進教 育事務共好，齊心為孩子努力。

新北市教育局長以新北教育「2030以學生為中心 為幸福而教」為題在會議中進行分享。 近四年來新北團隊以品德教育為基礎，適性教育為目標， 積極推動各項教育政策，計有超過100項全國第一及全國首創教育 施政成果，2023-2026年新北市會持續以既有的優質基礎， 適性、科技及國際為主軸，在地適性化、 在地菁英化及在地國際化為目標，為學生幸福而教為願景， 也呼應了本次會議的主軸。教育局會持續透過公私合力、 跨局處合作、創新作為及資源整合，運用教育聯盟、 教學分享及資訊傳播三大平台，強調團隊協力、 同儕專業支持與合作、極盡溝通之能事來推展教育政策， 培育在地頂尖人才。

教育局補充， 今年度的議題強調數位科技對人才培育和國際教育的推廣， 凝聚及共享各地方政府之教育施政共識，期待透過全國教育局(處) 長教育政策對話與溝通，針對當今教育多項重要議題， 激盪出更多的創見，共同提升教育品質與優化學習環境。