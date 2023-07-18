【性平三法草案】台灣現代婦女基金會第一線觀察　力促這兩大情況加倍開罰

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)行政院上周通過性平三法修法草案，民間團體認為不到位並提出具體調整辦法。

行政院上周通過性平三法《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》（性工法）、《性別平等教育法》（性教法）修正草案，特別針對權勢性騷加重其行政及刑、民事責任，最重可被關三年罰100萬元，立法院今（18）日臨時會處理修法草案，行政院長陳建仁赴立院備詢。

台灣實施性工法已超過20年，但近日MeToo運動暴露現有法規漏洞百出，尤其存在已久的職場性騷更再度浮上檯面，且最初更是從執政黨裡爆出性騷案件，而主管機關勞動部消極作為備受質疑，在第一線協助婦女多年的現代婦女基金會董事王如玄接受本報採訪，她認為，台灣性平最大問題在於被害者舉證困難，部會互踢皮球執法不力，加上怕說出來後被報復或是輿論攻擊，面對吃瓜群眾的異樣眼光，或「被性侵過的女人是瑕疵品」的思維，都是在傷口上撒鹽。

王如玄雖然肯定此次修法，但仍提出觀點讓其完善，關鍵為加強雇主責任，從她多年經驗判斷，權勢性騷僅占部分，現行法規大都針對行為人，而非處理雇主責任，「性騷擾行為人都應負責，並有第三方公正介入處理，若行為人為負責人、董事、監察人、顧問者，或雇主違法報復都應加倍裁罰。」

王如玄說明，具體作為為刪除性騷擾防治法第一條，意即所有相關案件都可適用性騷防治法處理，而非現行的適用性工法及性教法則不適用性騷法，「性騷擾防治法規範是對行為人的懲處，不應排除適用職場性騷擾適用的性別工作平等法，及校園的性別平等教育法案件被害人。」

性平三法若要靈活運用有相當的難度，王如玄坦言，民間團體早提供修法草案，但性平三法複雜修改不易，尤其跨部會整合協調困難，勞動部現只裁罰雇主是行為人，但衛福部可以罰個人卻不願接手，她盼部會間停止互推責任，並呼籲停止使用傳統的受雇思維立法，「勞動部應提供更細緻的指引，保護各產業工作者在危險環境下的權益」。