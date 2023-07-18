史上第一款輕極限運動手錶AMAZFIT T-Rex Ultra來場刺激的戶外冒險

智慧穿戴設備品牌 Amazfit華米 於7月14日推出 Amazfit T-Rex Ultra終極軍規GPS潛水運動手錶，這款全新超堅固的戶外 GPS 智慧手錶是華米Amazfit T-Rex 系列的最高等級智慧錶之一。 華米Amazfit T-Rex Ultra為想挑戰輕極限的你打造出「全戶外探險智慧手錶」!

首款極限環境的輕極限運動夥伴

Amazfit T-Rex Ultra終極軍規GPS潛水運動手錶支持各種陸地、水上以及空中活動。支援超過 160 種以上的運動模式，包括鐵人三項、跳傘、滑雪、攀岩等，且防水等級高達10 ATM，讓使用者可以戴著進行 30 米水深自由潛水，以及其他高速水上活動，如衝浪、滑水等。這都是首次出現在 Amazfit T-Rex Ultra這款高規格產品內。Amazfit T-Rex Ultra新增的運動模式讓「輕極限運動」愛好者有新的冒險與挑戰。

採用高端材料的堅固設計

Amazfit T-Rex Ultra終極軍規GPS潛水運動手錶採用超堅固的316L不銹鋼製成，特別的背板、按鈕及 4 個防泥按鍵設計，讓它通過15項軍用認證標準 (MIL-STD-810G)，即使在激烈的活動中也能幫助手錶保持完好無損。T-Rex Ultra專門設計的電路系統和電池續航力，可以在-30℃的寒冷溫度下使用。而其AMOLED顯示螢幕能夠達到1,000尼特的亮度，在強光的戶外條件下也能清晰可見。

精準且持續地挑戰冒險

Amazfit T-Rex Ultra終極軍規GPS潛水運動手錶支援6個衛星系統及雙頻 GPS 定位，即使在高樓大廈或樹林的環境下也能實現超精準定位外，路線導航功能也升級了，導入的路線現在可以與可下載的離線地圖配對，並在氣壓高度計等功能的輔助下，可幫助使用者了解未知路線的環境狀況，實時掌握路線進度及海沷高度。

Amazfit T-Rex Ultra 的電池續航時間在典型使用情況下可持續長達 20 天，用戶可以選擇新的耐力 GPS 模式，進行長達 80 小時的 GPS 追蹤，以便進行遠足或攀岩活動。除此之外，也可以啟用新的自動 GPS 模式，根據衛星信號強度智能切換定位設置，以幫助在信號強的區域節省電量。

智慧教練Zepp Coach™ 打造專屬鍛鍊計畫

針對想要優化訓練的使用者可以將自己的身體特徵輸入至 Zepp Coach™ ，以獲得量身定制的鍛鍊計劃和科學指導。該手錶還可以自動檢測數十種力量訓練動作，並在 Zepp 應用程式中記錄哪些肌肉群得到了鍛鍊，而透過Zepp Coach™ 人工智能教練提供的訓練建議，可以避免過度訓練，更快達到訓練目標。且已完成的鍛鍊數據和運動軌跡都能共享到 Strava、adidas Running 等應用程式。

以健康為中心的Zepp OS 2.0

Amazfit 華米自主研發的操作系統以健康為中心，可為使用者提供各項實時數據，例如海拔高度、浪潮、溫度等資訊，配合 BioTracker™ 生物識別傳感器，則可在高海拔環境下發出異常心率及血氧飽和度 (SpO2) 警告，讓使用者能夠更準確掌握環境及身體狀況，避免意外發生。手錶支援一鍵測量功能，最快可在 45 秒內獲取心率、血氧飽和度及壓力水平三項數據。且所有健康資訊都可與Zepp應用程式進行同步。

價錢及開售日期

Amazfit T-Rex Ultra終極軍規GPS潛水運動手錶共有極地黑和沙漠黃兩種配色。7月14日於台灣Amazfit 官網、各大線上通路發售，原價NT$16,995，上市優惠價為$14,595，期間限定再贈送Bip 3 Pro智慧手錶，數量有限，立即搶購！

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