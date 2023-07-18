韓劇「惡鬼」七、八集看點整理　召喚出惡鬼的始作傭者是他們【有雷】

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）「惡鬼」由金泰梨及吳正世主演，以韓國民俗文化為背景，結合了靈異、恐怖、懸疑元素，新鮮題材及韓劇少有的靈異劇情，讓該劇在上線前即獲得了許多關注，第一集即獲得9.9%的高收視，首播至今已播出8集，都持續保持著10%上下的好成績。

「惡鬼」劇情述說著女主角具散影（全泰梨 飾）的父親具講模（陳善圭 飾）為一位民俗學教授，他在遺書上交代在他死後將一條紅色髮帶交給女兒具散影，但散影卻在收到遺物後遭惡鬼附身，身邊的人一個個自殺死亡，她後來決定與另一位擁有陰陽眼的民俗學教授廉海上（吳正世 飾）一起找出消滅惡鬼的方法。

隨著劇情播到第八集，越來越多的謎底也終於被解開。

具家與惡鬼

第七、八集透露，具講模在得知廉海上的爺爺奶奶為了召喚太子鬼讓事業成功，犧牲了小女孩李木端，因此遭惡鬼纏上後，他曾到廉家請教奶奶該如何得到惡鬼，他想得到惡鬼的原因為何？

散影發現爸爸得到了一種會失明的眼疾，但惡鬼的附身讓他得以保有視力，而散影也遺傳到了相同的眼疾，這說明了為何惡鬼告訴散影「她（散影）需要她（惡鬼）」。

具講模是否是為了得到視力而讓惡鬼附身的？後來又是為了什麼要想盡辦法消滅惡鬼？散影是否會為了保留視力選擇與惡鬼共存？惡鬼又為何要找上散影呢？

廉家與惡鬼

廉海上的爺爺奶奶不惜犧牲小女孩的性命拯救事業，讓家族世世代代被惡鬼纏上，海上的媽媽為了不讓兒子受到惡鬼折磨，在想盡辦法消滅惡鬼的過程中喪命，但在這過程中，年幼的海上碰到了髮帶因此遭惡鬼附身，並將媽媽殺害，但惡鬼是如何離開海上的身體，又是在何時離開的呢？

另外，奶奶最後是否會遭到惡鬼的報復？又會不會被刑警逮捕呢？

消滅惡鬼的方法

根據具講模的論文，消滅惡鬼的方式是要將五樣物品找出，還得知道惡鬼的名字，但具講模和廉海上的媽媽最終都失敗，第八集徐炆春在調查中發現李木端並不是老二，代表著惡鬼並不是李木端，這或許就是先前具講模和廉海上的媽媽失敗的原因，那麼，惡鬼的真實身分究竟是誰？

刑警李弘塞及徐炆春

廉海上不斷告訴徐炆春這些「離奇自殺案」是惡鬼所為，但不信鬼神的他認為一定是人所為，他與學弟李弘塞警靠著先前的相似案件努力追查兇手。

在第八集的最後，惡鬼到了重案組警察局並又再次敲了門，廉海上雖然提前警告徐炆春絕對不能開門，但惡鬼這次假扮廉海上的聲音，成功引誘他們開門，惡鬼此次的目標似乎是發現李木端並非惡鬼的徐炆春，這次廉海上和散影是否能在有人喪命前趕到現場？又或者李弘塞是否會救下老刑警一命？