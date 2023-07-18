【累計243例】台灣猴痘+11 首見中國境外移入個案 疾管署：當地疫情升溫

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）疾管署今(18)日公布國內新增11例猴痘(Mpox)確定病例，含10例本土個案，均為男性，年齡介於20多歲至40多歲，經疫調匡列相關高風險接觸者16名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署說明，11例猴痘確定病例中，含10例本土（均為本國籍男性）、1例由中國入境的外國籍男性，居住縣市分別為：基隆市2例、台北市2例、新北市2例、高雄市2例、台中市以及彰化縣各1例，發病日介於6月26日至7月14日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於7月11日至7月17日確診。

我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至7月17日累計確診243例病例(227例本土及16例境外移入)，其中178例已康復，6例仍住院治療中、59例於居家自主健康管理中。

疾管署發言人曾淑慧表示，中國猴痘疫情最近有急速上升的情況，適逢旅遊旺季，提醒近期欲前往中國的民眾，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域。



疾管署表示，7月5日起，擴大猴痘疫苗接種之目標對象為「近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等3種。目前全國共105家合作醫療院所可提供接種服務，且其中11縣市、29家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

疾管署呼籲符合該等條件之民眾，尤其感染過性病或性接觸對象有性病風險，可藉由多元接種管道儘速完成2劑疫苗接種，保護自己也保護他人。

此外，在完整接種完2劑疫苗之14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險之外，民眾如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。