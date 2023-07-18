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世界各地極端氣候頻傳　中美睽違一年重啟談判

By 李朝儀, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/18 15:14
美國氣候特使凱瑞（左）與中國國務院總理李強18日於北京會面。（圖／美聯社）

美國氣候特使凱瑞（左）與中國國務院總理李強18日於北京會面。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合外電報導）全球極端氣候頻現不容忽視，中美氣候談判停滯近一年後於17日重啟，美國氣候特使凱瑞表示，盼雙方能攜手行動，因應人類共同威脅與挑戰。

中美交惡，去年8月裴洛西訪台，中國更單方面延宕兩國氣候談判，如今談判重啟，雙方將就減少甲烷排放及燃煤使用、遏制森林砍伐及協助貧窮國家應對氣候變遷等進行討論。

路透社報導，美國總統拜登特使凱瑞（John Kerry）已於16日前往北京與中國氣候特使解振華會面，並期望在接下來的3天中，雙方能採取聯合行動，向世界發出信號，表明中美兩國的嚴肅目的，是應對人類自己給全人類帶來的共同風險、威脅與挑戰。他也強調，「這對中國人、美國人以及地球上每個國家的人民來說都是有毒的。」

科學家們指出，將全球增溫幅度控制在工業化前水準的1.5攝氏度以內，這個目標已遙不可及。就在16日，中國新疆西部部分偏遠地區創下52.2攝氏度的全國新高。中國持續的高溫正在威脅著電網與農作物，經歷過去60年來最為嚴重的旱災也引發外界擔憂。颱風泰利（Talim）強度不斷攀升，17日至18日已在中國沿海廣東省、廣西省登陸三次，造成嚴重災情。

與此同時，韓國暴雨導致河堤坍塌引發山洪，造成40人死亡。而韓國首都首爾去年更創下有史以來最大暴雨。

極端熱浪席捲美國及歐洲，美國西部上空出現熱穹（heat dome），4分之1人口收到極端高溫警告。歐洲在送走「地獄犬」（Hellhound）後，又迎來新的反氣旋「 卡戎」（Charon），森林大火在歐洲蔓延，氣溫恐將突破48.8攝氏度的歷史紀錄。
相關閱讀：歐洲熱浪恐破歷史高溫 西班牙森林大火4500公頃燒毀

科學家長期以來持續提出警告，使用化石燃料產生碳排所導致的氣候變遷，將使熱浪更加頻繁、嚴重與致命。去年夏天，歐洲可能有多達6.1萬人在熱浪中喪生，本紀熱浪恐導致悲劇重演。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在推特上表示，「在世界許多地區，預計今天將是有紀錄以來最熱的一天。」他強調，「氣候危機並非一個警告，它正在發生。我敦促世界各國領導人現在就行動起來。」
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2023/07/16 12:40

更新時間 : 2023-07-18 21:37 GMT+08:00

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