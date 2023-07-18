台灣國民黨總統參選人侯友宜將訪美日兩國? 「行程安排中」

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今天(18日) 表示，將有訪日本及訪美國行程。他說，行程目前都在安排當中，如果安排好了，會給大家做一個報告。

板橋某私幼疑餵藥案獲新北地檢署不起訴處分，侯友宜上午視察板橋區「布查花園幼兒園」後接受媒體聯訪表示，他特別來到幼兒園為幼教老師加油打氣，在這次幼兒園事件「我們必須勇於面對、努力撫平」，該負責的人更應該坦然面對、不能逃避。

媒體詢問是不是月底要訪日及會見到日本前首相麻生太郎，侯友宜表示，訪日的行程，目前都在安排當中，如果安排好了，會隨時給大家做一個報告。

媒體追問是否訪美時，侯友宜表示，訪美的行程也在安排當中，希望訪美的過程安排好後，會給大家做一個完整的報告，也能夠一切順利，跟美國一定保持更密切的合作。

媒體詢及美國前國防部長艾斯培稱美方對侯友宜的兵役政策有疑慮，那會不會影響訪美行程的規劃。中央社引述侯友宜表示，他主要是反對民進黨大學「3+1」（唸書3年+兵役1年）的兵役主張，沒有反對現在的兵役延長一年。

侯友宜表示，因為民進黨搞得兩岸兵凶戰危，現在兵役延長1年，是不得不的支持跟選擇，「我們跟美國是長期的堅強盟友關係，一定強化國防裝備並提升自我防衛能力，這個態度是不會改變的」。

侯友宜7月4日也曾透過臉書PO文, 再次說明他的兵役主張:

「侯友宜的兵役主張 」

我反對民進黨大學「3+1」（唸書3年+兵役1年）的兵役主張，沒有反對現在的兵役延長一年。

我當選總統後，會努力與兩岸建立互信、恢復對話，只有台海重新回到和平穩定後，才有可能恢復四個月兵役。

兵役為什麼會延長一年？

民進黨執政下，已造成兩岸兵兇戰危、瀕臨戰爭邊緣，今天兵役延長一年是不得不的選擇。

「3+1方案」害慘青年世代

(1) 未考量各大學學期規劃，導致學制混亂。

(2) 男同學修課規劃困難，更壓縮學習時間，導致學習成效不佳。

(3) 男女同學在教育資源分配上的不均。

解方

(1) 「必須建立在兩岸恢復和平穩定關係的前提」，我當選總統，會努力與對岸建立互信及對話機制，讓台海重新回到和平穩定。

(2) 美國是我們長久以來最堅強的盟友，我當選總統後，一定會加強國防戰備，一定會維護自我防禦能力，一定會持續對美軍購。

(3) 面對當前一年役期，應該先強化軍中專業訓練，連結退伍後就業的需求，讓青年「投入職場、遠離戰場」。

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