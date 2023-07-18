「難治型憂鬱症」有解 台灣陽明交大與北榮用模型證實磁刺激可有效改善病情

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣陽明交大和北榮團隊合作，建立憂鬱大鼠模型，證實透過腦部磁刺激，確實有助「難治型憂鬱症」患者改善症狀，為這種非侵入性治療方法找到有利的科學證據。

主要研究成員生理所林惠菁教授(左起)、北榮精神部李正達醫師、陽明交大博士後研究員李旂緯 (圖/國立陽明交通大學)

陽明交通大學今天(18日)發布新聞稿指出，憂鬱症雖有藥物可治療，但部分患者仍無法有效改善；對於服用兩種以上抗憂鬱藥仍無顯著效果的「難治型憂鬱症」患者，臨床上使用非侵入性的重覆經顱磁刺激的治療方法，雖然成效明顯，不過醫界並不明白其機轉。

重覆經顱磁刺激 (repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS) 是臨床上已經在使用的治療方法。這項方法是在頭頂上放線圈，利用電磁波來活化腦神經。對於「難治型憂鬱症」患者，這項方法帶來新希望。

主持這項研究的林惠菁教授表示，臨床上大約有三成的憂鬱症患者即使積極治療，憂鬱症狀還是沒有辦法有效改善，台灣食品藥物管理署已經在2018年核准重覆經顱磁刺激用來治療對藥物反應不佳的憂鬱症患者。

究竟這種治療法的機轉為何? 陽明交大生理學研究所教授林惠菁與台北榮民總醫院社區復健精神科主任李正達的研究團隊，建立憂鬱大鼠模型，證實間歇性磁刺激((intermittent theta burst stimulation, iTBS)) 或持續性磁刺激(continuous theta burst stimulation, cTBS)，都能改善大腦前額葉中的腦源神經滋養因子proBDNF，甚至腦源神經滋養因子BDNF的下降，更可以透過間歇性磁刺激來逆轉。

這是首次有科學實驗證實兩種不同磁刺激方法，應用在憂鬱症治療的分子生物機制。

為尋找科學證據，研究團隊模擬大鼠受到創傷的情況，經過密集電擊後，從糖水喜好、游泳、懸尾等3項測試，觀察到大鼠符合憂鬱的行為，從而建立憂鬱鼠實驗模型；憂鬱鼠接受重覆經顱磁刺激後，從電生理訊號與分子生化分析，都可見到治療對抑制憂鬱和積極應對行為有顯著效果。

設計這項研究的李正達教授也表示，這幾年來在臺北榮總及陽明交大團隊合作之下，在臨床上已透過大型有對照組的研究證實iTBS施打在前額葉對於患者的抗鬱效果，這項研究有助於賦予臨床治療更堅強的科學證據。 (上圖取自台北榮民總醫院官網)

參與研究的陽明交大博士後研究員李旂緯也說，臨床上也將注射低劑量K他命作為難治型憂鬱症的選項之一，這項動物實驗也發現經重覆經顱磁刺激具有調節藥物通路標靶的效果。

目前治療憂鬱症的挑戰包含未治療與藥物治療無效，這項動物模型刊登在《Experimental Neurology》期刊。

經顱磁刺激術報你知: 詳見: 台北榮總護理部 健康ｅ點通

生理所林惠菁研究團隊與北榮精神部李正達醫師(圖/國立陽明交通大學)