美國務院證實賴清德將過境、籲北京勿藉故挑釁　侯友宜預計秋初訪美

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國國務卿布林肯美東時間17日證實，副總統賴清德8月出訪友邦巴拉圭往返將過境美國。他強調，台灣副總統過境有多次前例，北京不應藉故挑釁，美方致力維繫台海和平穩定。
總統府昨(17日) 召開記者會，公布副總統賴清德將出席巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：潘尼亞）8月15日就職典禮，並會依循過去出訪南美洲或中南美洲慣例，安排在美國過境。
外交部次長俞大㵢17日宣布，賴副總統所率訪問團預定8月14日上午抵達巴拉圭，隔天參加就職典禮，俞大㵢以協調規劃中為由未公布其他行程細節。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日下午在國務院發表談話時，被問及賴清德過境美國計畫。他證實，預期賴清德出訪巴拉圭往返將過境美國，但未透露過境地點。
布林肯表示，考量飛行距離，過境為相當依循慣例的作法。他說，過去數十年間，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，亦是賴清德第2次過境美國，「中國沒有理由藉故進行挑釁行徑」。
美方官員說賴清德過境將低調、不在華府停留，並敦促北京不要藉機拉高緊張情勢。
綜合路透外電與中央社報導，美國務卿布林肯重申，美國致力維繫台海和平與穩定，這攸關區域乃至全球安全與繁榮。他已多次向中方表示，華府無意改變台海現狀，美國政策沒有改變，包括上週與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在印尼的會晤。
面對賴清德將過境美國，中國外交部聲稱，中方堅決反對「台獨」分裂分子以任何名義、任何理由「竄美」（如下) ，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。
(上圖為中國外交部發言人毛寧)
路透社記者：據報導，臺灣的賴清德下月前往巴拉圭途中將經停美國。外交部對此有何評論？
毛寧：中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對“台獨”分裂分子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持“台獨”分裂分子及其分裂行徑，已向美方提出嚴正交涉......
中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。
（資料來源: 中國外交部新聞稿）
台灣中央社引述美國國務院一位不願具名的發言人說，過境是台灣方面依據出訪行程所做的決定，會以安全、舒適、便利、尊嚴原則辦理，台灣會在適宜時間公布更多行程細節。雖然賴清德同時身為總統參選人，過境將依循副總統過境前例辦理。
這名發言人表示，美方已向北京說明，「他們沒有理由對過境反應過度，或藉故在台海進行挑釁行徑，抑或是干預台灣選舉」。發言人重申，台灣高層官員過境美國為長年慣例，符合美台關係非官方性質，美國「一中政策」沒有改變。
由於賴清德過境期間正值台灣選舉季，國務院發言人強調，美國會謹守不偏不倚原則，不會偏袒任何參選人或政黨，會致力確保每位參選人獲得公平待遇。
除了賴清德外，這名發言人透露，預期國民黨總統參選人侯友宜今年秋季初將訪問美國。
賴清德7月10日在宜蘭向支持者表達期望有朝一日「台灣總統可以走進白宮」。這番話引起美國總統拜登政府注意，因為台灣總統進白宮將違背華府過去對北京的承諾且破壞現狀。
拜登政府官員不願透露美方是否已和中方討論賴清德擬過境美國一事，僅強調關係緊張時保持對話的重要性。該官員說：「這是管控競爭、維持溝通管道並防止競爭演變成衝突的關鍵環節。」
這名官員同時表示，代表中國國民黨參選總統的新北市長侯友宜預定秋季訪問美國。另一名參選人台灣民眾黨主席柯文哲今年稍早曾訪問華府。華爾街日報報導說，侯友宜與柯文哲競選都將緩和兩岸緊張關係列為當務之急。