美國務院證實賴清德將過境、籲北京勿藉故挑釁　侯友宜預計秋初訪美

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國國務卿布林肯美東時間17日證實，副總統賴清德8月出訪友邦巴拉圭往返將過境美國。他強調，台灣副總統過境有多次前例，北京不應藉故挑釁，美方致力維繫台海和平穩定。

總統府昨(17日) 召開記者會，公布副總統賴清德將出席巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：潘尼亞）8月15日就職典禮，並會依循過去出訪南美洲或中南美洲慣例，安排在美國過境。

外交部次長俞大㵢17日宣布，賴副總統所率訪問團預定8月14日上午抵達巴拉圭，隔天參加就職典禮，俞大㵢以協調規劃中為由未公布其他行程細節。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日下午在國務院發表談話時，被問及賴清德過境美國計畫。他證實，預期賴清德出訪巴拉圭往返將過境美國，但未透露過境地點。

布林肯表示，考量飛行距離，過境為相當依循慣例的作法。他說，過去數十年間，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，亦是賴清德第2次過境美國，「中國沒有理由藉故進行挑釁行徑」。

美方官員說賴清德過境將低調、不在華府停留，並敦促北京不要藉機拉高緊張情勢。

綜合路透外電與中央社報導，美國務卿布林肯重申，美國致力維繫台海和平與穩定，這攸關區域乃至全球安全與繁榮。他已多次向中方表示，華府無意改變台海現狀，美國政策沒有改變，包括上週與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在印尼的會晤。

面對賴清德將過境美國，中國外交部聲稱，中方堅決反對「台獨」分裂分子以任何名義、任何理由「竄美」（如下) ，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

(上圖為中國外交部發言人毛寧)

路透社記者：據報導，臺灣的賴清德下月前往巴拉圭途中將經停美國。外交部對此有何評論？

毛寧：中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對“台獨”分裂分子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持“台獨”分裂分子及其分裂行徑，已向美方提出嚴正交涉......

中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

（資料來源: 中國外交部新聞稿）