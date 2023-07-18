「2023天母啤酒節」嗨翻7/22-23 逾80攤人氣餐飲、7款限量啤酒只有在台北天母運動公園

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今夏最涼爽派對，「2023天母啤酒節」主場活動將本週末（22、23日）在天母運動公園熱鬧登場！為期2天活動有人氣歌手演唱、超過80攤人氣美食、異國料理和多款趣味啤酒遊戲，重頭戲則別錯過網羅8家在地知名精釀啤酒廠推出的7款限量口味，每一款都散發著獨特的魅力，無論是清爽的淡啤酒，或是帶有酸甜口感的酸啤酒，在天母你都能一次擁有！

今(112)年夏天最嗨大型活動「2023天母啤酒節」自112年6月22日至7月23日，連續4週於天母商圈量身打造異國風主題週活動，111年辦理時參與人數突破12萬人次，成為台北夏日最受矚目大型慶典之一。

今年串聯天母商圈超過100間店家與在地百貨業者響應消費滿額抽獎活動，活動期間只要加入天母商圈官方LINE帳號即可取得「啤酒護照」，單筆消費滿200元即可獲得抽獎券1張，豐富抽獎大獎包括雙人韓國來回機票、GOGORO VIVA PLUS等大獎。

合作店家則包括全台首間取得「拿波里披薩協會」認證的披薩店「OGGI 歐奇窯烤披薩」、連續4年獲得米其林推薦台菜「女娘的店」、日系復古咖啡廳「富玉洋行」及樂高迷最愛的「BRICK PAPA 樂高積木專賣店」等特色店家。

主場活動也將於7月22日至23日在天母運動公園熱力登場，邀請宇宙人、美秀集團等人氣歌手輪番上陣，嗨翻現場音樂不斷電。除此之外，人氣爆棚去年銷售一空的「天母特仕款」啤酒，今年版圖再擴大，集結8家在地知名精釀啤酒廠合作，融合天母商圈在地特色推出7款「2023天母啤酒節」限量口味：

啤酒頭釀造X啤酒肚釀製「天龍2.0」

散發香草奶油木桶香氣，入口感受到洛神花獨特的花香與果香，這是「啤酒頭釀造」與「啤酒肚釀製」共同合作推出的「天龍2.0」，輕酒感與清新細緻的酒體，讓你在品味的過程中大幅減少啤酒的苦澀，整體獨有的香氣，再搭配愛不釋手的炸物，清爽解膩令人一口接一口，替舌尖帶來自然的愉悅。 用實際行動支持在地食材的「湧金啤酒」

堅持釀造最單純的酒，用實際行動支持在地食材的「湧金啤酒」，以淺焙皮爾森麥芽作為基底，採用檸檬啤酒花及新鮮檸檬，揭開瓶蓋清新芳香迎面而來，透過氣泡感將啤酒的風味均勻地散發開來，微酸的口感飲下即能開胃，炎熱的夏天不再擔心沒有食慾！ 五十五街精釀啤酒 「聽無！」

說到夏日代表水果，腦海中是不是已經浮現充滿熱帶意象的百香果、鳳梨、柑橘等帶有明亮酸度的水果了呢？「五十五街精釀啤酒」將這些水果融入「聽無！」酒款，名稱結合天母地名由來傳說，以純粹的麥芽味與低苦度的酒體，入口後的烘焙麥香甘甜平衡，炎炎夏日首選，與你一同迎接熱情豪放的迷人季節！ 「SUNMAI 金色三麥」臺灣茶入酒完美碰撞

擅長將餐飲與精釀啤酒結合的「SUNMAI 金色三麥」，別出心裁推出臺灣茶啤酒，酒標靈感取自天母著名十字路口，口味則是希望將台灣特色帶進充滿外國風情的天母，特將臺灣茶入酒，一口喝下，臺灣茶的甘美濃韻完整地送往鼻息，麥甜包覆特有的花香、草本風味，略回溫後，茶香更顯餘韻甘美。 「吉姆老爹」X宜蘭冬山正福茶園尚青

善用產地優勢，「吉姆老爹」與宜蘭冬山正福茶園合作，使用新技術，將冷凍茶入酒，將茶葉殺菁之後，急速冷凍保存，保留最原始的自然風味，也少了茶澀感，另搭配檸檬汁、檸檬皮，輕盈的酸勁，讓你一口喝下透心涼！ 「蔡氏釀酒」不愛苦味的朋友別錯過

金黃色的酒液與恰到好處的碳酸感，「蔡氏釀酒」選用澳洲優質的銀河啤酒花，其富有柑橘與桃子的清香，以輕盈滑順的酒體搭配酸甜風味，是夏日的最佳消暑聖品，偏好低苦度的朋友不能錯過！ 豪飲就適合喝「哈克釀酒」

目標復興台灣豪飲文化的「哈克釀酒」，是臺灣少數以生產桶裝生啤酒為主，瓶裝啤酒為輔的啤酒品牌，這次一改過往的風格，以德式大麥芽及小麥芽釀製，利用丁香的辛香與果蕉的清甜，碰撞出意想不到的滋味，適合用來迎接專屬天母的舒適愜意夏天！

有好酒當然也要配美食，活動特別與雷格食堂合作，由名廚楊子毅領軍，打造國際特色料理的「天母特仕餐」共同享受頂級美食美酒盛宴！有德國風味的「Schnitzel」以放牧黑豬搭配德式蜂蜜芥末籽醬，口感豐富；韓國經典的「啤酒炸雞」則用啤酒和韓國醃料為基底，創造獨特風味；「美式煙燻豬排」外部焦香內部柔軟的麵包夾上慢火烘烤的焦糖色豬排，大口吃肉大口喝酒超過癮；日式「豬排三明治」使用珍貴菲力部位，酥脆可口，滿足各國經典美食的愛好者！

更多詳細活動訊息請上「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團或台北市天母商圈發展協會FB粉絲專頁FB查詢。

※未滿十八歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康；酒後不開車，請改搭乘大眾運輸、計程車或指定駕駛。※