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台灣股市第2季成交值5億以上大戶增為2427人　創近5季新高

台灣證交所數據指出，第2季成交值新台幣5億元以上自然人大戶達2427人，較第1季增加691人。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/18 10:57
此為示意圖。(中央社111年12月檔案照片)

此為示意圖。(中央社111年12月檔案照片)

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台灣證券交易所昨(17日)公布第2季集中市場交易數據，成交值新台幣5億元以上自然人大戶達2427人，為近5季新高，較第1季增加691人，增幅約4成；6月有交易戶數323萬9526戶，較5月增加27萬3167戶。

證交所發布新聞稿統計，第2季成交值1億元至5億元自然人2萬546人，成交值1億元以下自然人415萬8156人(如下表紅框處)。

台灣股市第2季成交值5億以上大戶增為2427人　創近5季新高

(圖表來源: 台灣證交所; TN後製)

另外，第2季自然人占集中市場總成交值比重為58.2%，外資為30.93%，國內法人則為10.87%。與第1季數據對照如下表：　

集中市場總成交值比重 2023年第2季 2023年第1季
自然人 58.2% 57.71%
外資 30.93% 31.53%
國內法人 10.87% 10.76%

(上圖由TN製作,資料來源: 台灣證交所)

根據中央社，6月定期定額投資金額78億1943萬3016元，較5月增加2億8270萬9801元；6月成交量週轉率11.1%，較5月略增1.88個百分點；6月當沖成交值占比34.56%，較5月減1.8個百分點；6月平均每日當沖戶數11萬371戶，較5月增加1萬7170戶。

6月指數股票型基金（ETF）成交值占比4.62%，自然人成交值比重58.45%、外資成交值比重29.68%。

台灣股市第2季成交值5億以上大戶增為2427人　創近5季新高
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