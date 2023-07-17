安倍昭惠感謝台灣 盼實現丈夫遺願、促台日友好

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠今（17）日抵台。安倍昭惠表示，丈夫生前希望祭拜李登輝，也計畫疫後訪台，此行實現其遺願，也盼能為台日關係作出貢獻。

日本前首相安倍晉三去年7月遇刺身亡，當時日台交流協會在台設置靈堂，賴清德低調前往日本悼念。適逢安倍逝世一週年，遺孀安倍昭惠應「安倍晉三之友會」之邀訪台4天。她於下午抵達松山機場，晚間公開現身圓山大飯店，與獲得安倍獎學金的日本來台留學生交流合影，並在晚宴時與賴清德會晤。

安倍昭惠與丈夫感情甚篤，在安倍擔任首相期間，創新出色的完成第一夫人的職責，不僅投身公共事務，更勇於針砭時事，不吝於對丈夫的執政發出不同聲音，也被日本媒體封為「家內反對黨」。

中央社報導，安倍昭惠接受媒體聯訪時指出，此次她來台受到許多人的溫馨照顧與關懷，台灣人在安倍逝世時表達悲痛追思，舉行音樂會、設立銅像等，希望藉此機會向大家表達感謝，她也感謝賴清德在安倍晉三去年逝世時，第一時間到她家進行悼念。

安倍昭惠指出，本次來台也是代替安倍完成未竟遺願。安倍很尊敬前總統李登輝，因此她此行特別安排到李登輝墓園祭拜致意；安倍相當重視台日關係，多次表示計畫於疫情平息後訪台，盼為台日關係更上一層樓做出努力。

安倍昭惠還提及，安倍之友會設立獎學金，讓日本在台留學生齊聚一堂，她衷心希望這些學生繼承安倍的遺志，成為日台間的橋梁，為日台關係做出貢獻，把日本的好傳達給台灣人，把在台灣的美好經驗傳達給日本人。