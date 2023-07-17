Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

安倍昭惠感謝台灣 盼實現丈夫遺願、促台日友好

日本前首相安倍晉三去年7月遇刺身亡，當時日台交流協會在台設置靈堂，許多台灣人前去悼念，賴清德低調前往日本表達哀思，對此安倍昭惠表示感謝。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/17 20:51
安倍晉三遺孀安倍昭惠（中）今（17）日訪台，晚間與賴清德、安倍晉三之友會會長陳唐山（右）等人會面。

安倍晉三遺孀安倍昭惠（中）今（17）日訪台，晚間與賴清德、安倍晉三之友會會長陳唐山（右）等人會面。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠今（17）日抵台。安倍昭惠表示，丈夫生前希望祭拜李登輝，也計畫疫後訪台，此行實現其遺願，也盼能為台日關係作出貢獻。

日本前首相安倍晉三去年7月遇刺身亡，當時日台交流協會在台設置靈堂，賴清德低調前往日本悼念。適逢安倍逝世一週年，遺孀安倍昭惠應「安倍晉三之友會」之邀訪台4天。她於下午抵達松山機場，晚間公開現身圓山大飯店，與獲得安倍獎學金的日本來台留學生交流合影，並在晚宴時與賴清德會晤。

安倍昭惠與丈夫感情甚篤，在安倍擔任首相期間，創新出色的完成第一夫人的職責，不僅投身公共事務，更勇於針砭時事，不吝於對丈夫的執政發出不同聲音，也被日本媒體封為「家內反對黨」。

中央社報導，安倍昭惠接受媒體聯訪時指出，此次她來台受到許多人的溫馨照顧與關懷，台灣人在安倍逝世時表達悲痛追思，舉行音樂會、設立銅像等，希望藉此機會向大家表達感謝，她也感謝賴清德在安倍晉三去年逝世時，第一時間到她家進行悼念。

安倍昭惠指出，本次來台也是代替安倍完成未竟遺願。安倍很尊敬前總統李登輝，因此她此行特別安排到李登輝墓園祭拜致意；安倍相當重視台日關係，多次表示計畫於疫情平息後訪台，盼為台日關係更上一層樓做出努力。

安倍昭惠還提及，安倍之友會設立獎學金，讓日本在台留學生齊聚一堂，她衷心希望這些學生繼承安倍的遺志，成為日台間的橋梁，為日台關係做出貢獻，把日本的好傳達給台灣人，把在台灣的美好經驗傳達給日本人。
安倍昭惠
安倍昭惠訪台
安倍晉三之友會
賴清德
台日友好

相關新聞

安倍遺孀訪台灣　將出席安倍紀念影像展、弔唁李登輝
安倍遺孀訪台灣　將出席安倍紀念影像展、弔唁李登輝
2023/07/17 14:46
安倍昭惠7/17起訪台灣 將參拜李登輝、拜會蔡英文和賴清德
安倍昭惠7/17起訪台灣 將參拜李登輝、拜會蔡英文和賴清德
2023/07/16 15:44
【台灣2024大選】賴清德競選辦公室：發起軍演挑釁是中共　郭台銘別指鹿為馬
【台灣2024大選】賴清德競選辦公室：發起軍演挑釁是中共　郭台銘別指鹿為馬
2023/07/15 17:16
台灣殺警兇手外役監逍遙服刑？法務部挨批急澄清 總統參選人發話了
台灣殺警兇手外役監逍遙服刑？法務部挨批急澄清 總統參選人發話了
2023/07/09 16:58
稱蔡英文是「好友」巴拉圭總統當選人7/11訪問台灣
稱蔡英文是「好友」巴拉圭總統當選人7/11訪問台灣
2023/07/09 12:28

更新時間 : 2023-07-17 23:09 GMT+08:00

最受歡迎

更新【影片】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也共襄盛舉
更新【影片】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也共襄盛舉
【活動現場連線】716公平正義救台灣遊行！民眾挺柯噓侯 郭表現穩妥
【活動現場連線】716公平正義救台灣遊行！民眾挺柯噓侯 郭表現穩妥
【更新】台灣高雄楠梓加工區壓克力廠「塑美貝」大火　鄰近2科技廠: 華泰、界霖無影響
【更新】台灣高雄楠梓加工區壓克力廠「塑美貝」大火　鄰近2科技廠: 華泰、界霖無影響
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
賽車迷快來朝聖！大鵬灣國際賽道風光重啓 賽道駕訓中心新開幕
賽車迷快來朝聖！大鵬灣國際賽道風光重啓 賽道駕訓中心新開幕
台北市7/16凱道集會　警方出動400警力、16日零時起兩階段交通管制
台北市7/16凱道集會　警方出動400警力、16日零時起兩階段交通管制
天熱吃冰當心！高雄11人腹瀉就醫檢出沙門氏菌 六合路某知名冰店停業一週
天熱吃冰當心！高雄11人腹瀉就醫檢出沙門氏菌 六合路某知名冰店停業一週
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女