「航空去碳化」成為可能！ ZeroAvia氫電動力飛機有望2年上路

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）英美合資航空公司ZeroAvia計畫於2025年將氫電引擎運用於商業飛行，氫電引擎不會產生碳排放，也因為無須設計製造新飛機，比其他飛機大廠的計畫早了10年。

BBC報導，以氫電作為飛機的動力，讓零碳排成為可能，這種引擎僅會排放水。ZeroAvia副總裁基謝列夫（Sergey Kiselev）表示，這種引擎可以幫忙達成「航空去碳化」的目標。該公司已在英格蘭西南部塞倫瑟斯特（Cirencester）附近的科茨沃爾德機場（Cotswold Airport）完成9次試飛。

許多航太公司也在開發氫電引擎，然而多數預計要到2035年方能實現商業飛行，比ZeroAvia晚了十年。ZeroAvia之所以可以超前達成，關鍵在於該公司並非創新設計一款飛機，而是改造多尼爾228（Dornier 228）小飛機來達成目標。

多尼爾228僅有19個座位，採用雙螺旋槳引擎，使用煤油作為燃料。ZeroAvia以氫電引擎取代其中一個傳統煤油引擎，以確保測試期間若新型引擎故障，飛機仍可安全落地。一但技術過關，雙邊引擎都將使用氫電池作為動力來源。新引擎須通過安全測試，因此該公司正與民航局合作以取得認證，實現氫電動力飛機投入商業飛行的目標。

氫電動力飛機的試飛員基勒比（Jon Killerby）表示，飛行相當順利，飛機起飛後，可關掉煤油引擎，氫電系統產生的動力就足以讓飛機平行飛行，運作相當順暢。

氫電池主要透過反向水解產生熱能、水蒸氣及電能，因此不會製造溫室氣體。目前氫電池已廣泛運用在車輛上，運用於飛機指日可待，但問題在於如何取得氫。

研究氫已30年的巴斯大學（ Bath University）教授梅斯（Tim Mays）指出，目前人們透過蒸氣處理天然氣來製造氫，然而這並非永續可得。人們也可利用再生電力，以電解法將水分解成氫和氧，來製造綠色氫氣，「這也是航空業當前所需」。他也強調，這是一個相當重要的抉擇，「因為我們確實需要取代煤油。」

目前ZeroAvia以多尼爾228為改造標的，但改用氫電池將會使載客量下降到12人，飛行距離約為400到500公里，相當於巴黎至倫敦的航程。該公司計畫2027年推出更大的氫電引擎為更大的飛機提供動力，預估可載客50人，飛行距離上看1000公里。

至於技術所面臨的問題與挑戰，梅斯指出，製造、運輸以及儲存氫，航空業需要全新的基礎建設。氫氣與煤油相當不同，諸如氫氣生產中心、運至機場的網絡、機場儲存設施等都需另建。

此外，氫氣比煤油占空間，為便於攜帶，需要被壓縮至350或700倍大氣壓，若要以液態運送，則需冷卻到攝氏零下253度。梅斯表示，氫氣可以做為燃料飛行，但尚未優化也未達到最佳效能，基礎設也不完備。

儘管如此，ZeroAvia已經接獲1500筆訂單。空中巴士公司則仍在觀望，該公司有個名為「ZeroE」的大型研究項目，也是聚焦氫氣，空巴正在探索使用氫燃料電池發電為螺旋槳提供動力，以及直接燃燒液態氫為飛機提供動力，他們計畫於2035達成目標。