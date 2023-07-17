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南韓旅遊注意！連日降雨預計持續至19日　濟州島降雨量每小時可達30~80mm

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/17 18:48
南韓連日降下暴雨導致多處災情不斷（圖／美聯社）

南韓連日降下暴雨導致多處災情不斷（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓氣象廳預測，17日晚間開始，梅雨將再次加大，18日忠清道及南部地區將出現每小時最大達100毫米的暴雨，預計至19日為止，最多將降下500毫米以上的大雨。

韓媒中央日報報導，南韓17日下午全國大部分地區降雨趨於平穩，部分地區則因大氣不穩而有陣雨，但預計從晚間開始，受滯留鋒面影響，全國大部分地區將逐漸轉為有雨。

南韓氣象廳表示，18日全國大部分地區將出現每小時30～60毫米的強降雨，南部沿海及智異山每小時最多可達80毫米降雨量；濟州島截至19日上午，每小時降雨量可達30～80毫米，漢拿山也將達100毫米以上。

截至19日，忠清道和南部地區、濟州島降雨量預計在100~200毫米之間； 南海岸和智異山附近、濟州島山區的累計降水量將分別達到400毫米以上和500毫米以上；京畿南部和江原內陸地區也將出現30~100毫米、降雨量較多處可達120毫米以上的降雨，首爾及其他地區則將出現10~60毫米相對較小的降雨量。

梅雨將從19日下午開始逐漸停止，但可能隨之出現超過30度的高溫，部分地區有機率發佈高溫特報。

南韓氣象廳表示，從22日開始，位於中國內陸的滯留鋒面將逐漸北上，預計南韓全國22日開始將再次下起梅雨。
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更新時間 : 2023-07-17 23:09 GMT+08:00

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