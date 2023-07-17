成強科技捐新北運動團隊智慧穿戴裝置　鼓勵學生隨時隨地享受運動樂趣

新北市教育局今(17)日舉辦「 成強科技捐贈新北運動團隊智慧穿戴裝置」記者會， 成強科技股份有限公司發揮社會公益力量，捐贈新北市田徑、 拳擊及自行車運動團隊共344組JACFIT智慧穿戴裝置， 裝置連結APP結合遊戲模式，讓學生可以不受空間及場地的限制， 隨時隨地享受運動，並及時與其他運動者互動， 提供選手訓練的多樣性及專業性。 活動現場受贈學校教練分享使用心得， 同時進行智慧穿戴裝置功能展示及體驗。

教育局表示， 非常感謝成強科技支持新北體育發展並致力推廣運動科技， 運動科技在現代體育訓練中是不可或缺的重要輔助工具， 運用智慧穿戴裝置可以讓運動團隊訓練數據數位化、推動競技實力、 得到即時回饋及方便長期追蹤整體訓練數據趨勢， 讓學生對自己的訓練成效有更進一步的認識與了解， 進而能落實推廣體育科技化訓練。

現場分享使用心得的三峽國中拳擊教練吳政憲表示， 感謝成強科技捐贈運動手環，APP的操作介面簡潔， 讓學生們容易入手，增加拳擊的趣味性，帶來不一樣的體驗，在AP P中有循序漸進的模式可以選擇， 尤其在闖魔王關卡時特別吸引學生，因為需要同時多人連線破關， 可以讓學生一起從遊戲中獲得運動的樂趣， 遊戲模式結束後會顯示運動數據，讓學生可以累積成就感， 進而養成運動的習慣。

另一位分享使用心得的自行車教練劉家良說， 成強科技提供的智慧穿戴裝置， 對目前新北市致力推廣基層自行車運動有很大的幫助，結合科技和A PP遊戲中各種地圖模式，讓學生能從中體驗不同的騎乘樂趣， 在每次騎乘結束後也提供運動數據的詳細記錄， 讓學生及教練可以了解每次訓練的成果， 更可以依據學生個別的表現狀況制定不同的訓練計劃， 透過數位化的方式提供學生更完善的訓練，提升訓練成效。

成強科技指出，JACFIT讓運動兼容遊戲， 搭配不同的裝置就可以隨時隨地享受運動， 也能及時與線上玩家互動， 使運動不孤單並且能享受其所帶來的健康效益， 目前也積極推廣至學校體育， 希望能透過數位化的方式提供選手們更完善的訓練， 也藉此普及運動科技化的認知， 同時提高對運動和健康的重視及參與。

教育局另指出，新北市2022年擬定4年中程「 卓越體育人才在地育成領航計畫」，從優質環境、暢通管道、 引進資源、獎勵補助、支持照顧、專業師資等六大面向規畫12項策 略，讓孩子有更多元選擇、更寬廣的管道， 期待透過各方面持續努力將優秀學生根留新北，進而代表新北，讓更 多選手有機會登上國際舞臺為臺灣爭光。