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成強科技捐新北運動團隊智慧穿戴裝置　鼓勵學生隨時隨地享受運動樂趣

By 台灣英文新聞
2023/07/17 18:09
照片由新北市教育局提供

照片由新北市教育局提供

新北市教育局今(17)日舉辦「成強科技捐贈新北運動團隊智慧穿戴裝置」記者會，成強科技股份有限公司發揮社會公益力量，捐贈新北市田徑、拳擊及自行車運動團隊共344組JACFIT智慧穿戴裝置，裝置連結APP結合遊戲模式，讓學生可以不受空間及場地的限制，隨時隨地享受運動，並及時與其他運動者互動，提供選手訓練的多樣性及專業性。活動現場受贈學校教練分享使用心得，同時進行智慧穿戴裝置功能展示及體驗。

教育局表示，非常感謝成強科技支持新北體育發展並致力推廣運動科技，運動科技在現代體育訓練中是不可或缺的重要輔助工具，運用智慧穿戴裝置可以讓運動團隊訓練數據數位化、推動競技實力、得到即時回饋及方便長期追蹤整體訓練數據趨勢，讓學生對自己的訓練成效有更進一步的認識與了解，進而能落實推廣體育科技化訓練。

現場分享使用心得的三峽國中拳擊教練吳政憲表示，感謝成強科技捐贈運動手環，APP的操作介面簡潔，讓學生們容易入手，增加拳擊的趣味性，帶來不一樣的體驗，在APP中有循序漸進的模式可以選擇，尤其在闖魔王關卡時特別吸引學生，因為需要同時多人連線破關，可以讓學生一起從遊戲中獲得運動的樂趣，遊戲模式結束後會顯示運動數據，讓學生可以累積成就感，進而養成運動的習慣。

另一位分享使用心得的自行車教練劉家良說，成強科技提供的智慧穿戴裝置，對目前新北市致力推廣基層自行車運動有很大的幫助，結合科技和APP遊戲中各種地圖模式，讓學生能從中體驗不同的騎乘樂趣，在每次騎乘結束後也提供運動數據的詳細記錄，讓學生及教練可以了解每次訓練的成果，更可以依據學生個別的表現狀況制定不同的訓練計劃，透過數位化的方式提供學生更完善的訓練，提升訓練成效。

成強科技指出，JACFIT讓運動兼容遊戲，搭配不同的裝置就可以隨時隨地享受運動，也能及時與線上玩家互動，使運動不孤單並且能享受其所帶來的健康效益，目前也積極推廣至學校體育，希望能透過數位化的方式提供選手們更完善的訓練，也藉此普及運動科技化的認知，同時提高對運動和健康的重視及參與。

教育局另指出，新北市2022年擬定4年中程「卓越體育人才在地育成領航計畫」，從優質環境、暢通管道、引進資源、獎勵補助、支持照顧、專業師資等六大面向規畫12項策略，讓孩子有更多元選擇、更寬廣的管道，期待透過各方面持續努力將優秀學生根留新北，進而代表新北，讓更多選手有機會登上國際舞臺為臺灣爭光。

更新時間 : 2023-07-17 23:09 GMT+08:00

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