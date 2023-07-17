三峽納涼季開跑 chill三峽　打納涼！

三峽納涼三寶－「碧螺春、梨仔筍、蜂蜜」 是炎炎夏日的消暑聖品，三峽區農會於今 (17) 日辦理三峽納涼季開跑記者會， 與新北市政府農業局長李玟共同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品， 為本年度三峽納涼季活動暖場，邀請大家來三峽郊遊避暑， 今日三峽農會與景文科技大學也在市府見證下簽定產學合作計畫， 將共同開發茶創意料理。

三峽為新北市第二大行政區， 三面環山西北一隅面向大漢溪河谷平原， 良好的地理位置和適宜的氣候，孕育出許多優良農產品， 包括滋味媲美水梨的「梨仔筍」、綠茶界LV-「碧螺春」、 受女性歡迎的「蜜香紅茶」及大人小孩都為之瘋狂的「蜂蜜」， 這些農特產品都是消暑聖品，每年夏天三峽農會舉辦三峽納涼季， 本年度訂於7月22至23日於三峽臺北大學舉辦納涼季「chil l三峽·打納涼！」，現場包含50攤茶筍蜜等三峽優質農特產農夫 市集、納涼餐車、納涼微風音樂季，另外也集結三峽在地金海王婚宴 會館、鼎上食府及東村餐飲店3家餐廳，最低8折優惠，讓大家品嚐 到以三峽納涼三寶所製作的創意料理，像是焗烤起司鮮筍、 避風塘茶蝦及紅燒豬腳筋燴綠竹筍。

今年度納涼微風音樂季邀請到知名藝人葉璦菱以及小朋友最愛MOM O家族，在主場活動也可品嚐的各式納涼農特產，自7月22日起為 期1個月，農會也整合三峽在地12位小農聯名推出限定優惠最低可 達8折，趕緊到鮮農直賣所訂購， 歡迎大家趁著產季，來到三峽「打納涼」。

三峽區農會張永巨總幹事表示，三峽納涼三寶值得民眾親自來品嚐， 尤其現在是綠竹筍產季，三峽綠竹筍口碑好可不是隨便講講的， 今年全國8縣市(新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、 台南)綠竹筍評鑑比賽，有機組冠軍朱柏榮來自三峽， 是正港通過專家鑑定的優質好筍！

農業局長李玟表示，優質農產、濃厚人情味、藍染文化、 老街祖師廟，都是三峽這個城市的代名詞， 今年主辦單位三峽農會特別用心， 結合實體商店和網路共同促銷推廣，藉著手機就可以輕鬆玩透透， 歡迎大家到三峽走走，悠遊好山好水，感受老街文化， 並將這邊的農特產帶回去分享給親友，保證有面子不漏氣！