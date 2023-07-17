富邦人壽與台北富邦銀行領先業界　推出全台首張捐血外溢保單

為鼓勵保戶自主健康管理，富邦人壽與台北富邦銀行領先業界， 合作推出全台首張捐血外溢保單「 富邦人壽溢起樂血利率變動型終身壽險」(以下簡稱「溢起樂血」) ，以保障終身、捐血助人又益己、健康管理保費折扣來回饋保戶， 滿足風險保障與健康管理的多元需求。

富邦人壽總經理陳世岳表示，隨著國人健康意識抬頭， 保險也從事後理賠轉向事前預防，翻轉了保險價值；「溢起樂血」 不僅能促進保戶的個人健康，更能捐血救人， 外溢效果從生理到心理、從個人涵蓋到社會， 是這張外溢保單最特別之處。台北富邦銀行總經理郭倍廷也表示，「 健康」是聯合國2030永續發展目標(SDGs)主要指標， 身為永續金融的領航者， 今年與富邦人壽攜手推出全台第一張捐血外溢保單， 期望透過金融商品協助國人提高保健意識，為全民健康與保障加值。

台灣捐血率冠全球，醫療用血藏隱憂

「捐血一袋，救人一命」的口號在台灣深植人心，據統計，近10年 民眾捐血率逐年攀升，於2022年達到8.08%， 創下歷史新高，也是世界第一。但年輕族群捐血人數卻短少5成， 隨著人口老化、癌症增加，用血量也將提升，預估2030年醫療用 血的供需將嚴重失衡。

台灣血液基金會表示，捐血是意義非凡且神聖的志業，不論在心理上 (做善事)或生理上(新陳代謝)，都對自身有極大幫助，有研究便指出， 定期捐血可降低罹患心血管疾病風險及血液的黏稠性，減少血栓、 梗塞、中風形成。尤其血液目前無法由人工量產製造，民眾的「 熱血捐贈」無疑是醫療體系重要的一環。

「溢起樂血」以保障終身、捐血助人又益己、 健康管理保費折扣來回饋保戶

為協助醫療系統維持穩定血源，鼓勵民眾熱心響應捐血行列， 富邦人壽與台北富邦銀行攜手推出全台首張捐血外溢保單「 溢起樂血」，具有二大特色，第一、保障內容周全：包括 壽險保障終身、‚有機會享增值回饋分享金、ƒ生命末期提前給付保 險金、„完全失能保險金、…祝壽保險金、†2~6級失能豁免保費 。第二、健康管理折扣：每年提供具有肝功能抽血檢驗數值 (GOT/AST/SGOT)或(GPT/ALT/SGPT)的 捐血或健檢報告，若其中一項檢驗數值小於或等於100 U/L者，即享次一保單年度續期保險費1%之健康折扣。

舉例來說，40歲的富先生投保「溢起樂血」保額230萬元， 以轉帳繳費，繳費6年，年繳保險費約20.6萬元(假設首、 續期以轉帳繳費，並符合高保額折扣條件，共可享2%保費折減， 折減後之實繳年繳保險費為約20.2萬元)。 另假設其依條款每年於指定期間內提供上述肝功能抽血檢驗數值， 且數值於標準值(100U/L)內，提供次一年度續期保費1%折 扣，保費折減後實繳年繳保險費約20萬元，6年總繳約120萬元 (假設保單生效日為2023/07/17)。增值回饋分享金第7年 起選擇終身繳清購買保險金額，假設各年度宣告利率2.25%， 若於80歲身故可領回約250萬元身故保險金，大於總保險費2倍 ；若於繳費期間內不幸遭遇2~6級失能， 將豁免續期應繳之各期保險費，保障更周全。

「溢起樂血」適合5大族群

醫療科技再進步，血液至今仍無法被取代， 少子化與高齡趨勢更敲響缺血警鐘， 富邦人壽與台北富邦銀行鼓勵民眾投保捐血外溢保單「溢起樂血」， 不僅救人也能顧健康，若捐血檢驗或健檢報告結果符合條件， 還可享健康管理保費折扣。這是一張6年繳的台幣利率變動型終身壽 險，投保年齡18歲~74歲，投保保額最低5萬元、最高3, 000萬元，適合五大族群， 高資族：善用保險穩健累積與增值回饋分享金增購保額， 預先做好資產規劃、‚屆退族：再過幾年就要退休， 除了準備退休金，還可透過分期定期保險金規劃資產傳承、ƒ上班族 ：壓力大加上飲食及運動不規律，透過抽血檢驗，提早發現治療， 可享保費折扣，也為健康加分、小資族：建構終身保障打底， 還享健康管理保費折扣，達成多元財務規劃、…高風險族： 從事高風險行業或家族有遺傳病史，透過多項周全的風險保障，不會 造成子女財務或照顧重擔。