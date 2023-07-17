臺灣證交所：上週外資在集中市場買超290.63億元

根據臺灣證券交易所統計，上週（2023/7/10~2023/7/14）外資在集中市場總買進金額為5,302.90億元，總賣出金額為5,012.27億元，買超為290.63億元，另統計自2023年年初至7月14日止，外資總買進金額為9兆8,269.37億元，總賣出金額為9兆4,932.95億元，累計買超為3,336.42億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆2,389.93億元新台幣，占全體上市股票市值的41.04%，較7月7日的21兆2,716.29億元新台幣，增加9,673.64億元。

證交所表示，就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進167,385千股，賣出85,247千股，買超82,138千股。

第二名：新光金：買進94,944千股，賣出54,259千股，買超40,685千股。

第三名：威盛：買進65,995千股，賣出25,956千股，買超40,039千股。

證交所說，上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：光寶科：買進100,496千股，賣出150,877千股，賣超50,381千股。

第二名：陽明：買進57,206千股，賣出80,495千股，賣超23,289千股。

第三名：廣達：買進118,905千股，賣出140,817千股，賣超21,912千股。