Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

期交所新版「期貨影音知識網」上線　歡迎多加利用

By 台灣英文新聞
2023/07/17 17:58

期交所自即日起推出新版「期貨影音知識網」，配合金管會執行「金融知識普及工作第六期推動計畫(2021年至2023年)」之推動方針「多元創新宣導模式」，透過提供線上影音服務，讓偏鄉居民也能享用金融資源，強化金融科技教育普及性及加強金融服務便利度與效率。

「期貨影音知識網」係一跨越時空、人數與地域限制的數位學習管道，大幅提升偏鄉地區之學習效果，對於強化金融教育實有助益，並多次進行改版，透過不斷調整版面強化網站內容，提供民眾更好的影音服務品質及體驗。目前新版「期貨影音知識網」共放置200多支影片，其中「期貨交易實務課程」單元分為「交易人課程」及「從業人員課程」兩大類別，共放置逾百支課程影片，民眾可依照自身需求選擇影片進行瀏覽及線上學習。

其他線上內容包含「宣導影片」、「活動與新聞」及「其他課程」等單元，並開放連結至「期貨及選擇權數位學習網」，透過提供多元化之期貨影音資訊，有效進行期貨市場知識宣傳，包含最新商品及制度之相關資訊、重大活動剪影及新聞報導，都可在新版「期貨影音知識網」進行瀏覽。另為擴大平台曝光度及瀏覽人次，及提高社群媒體互動度，新版「期貨影音知識網」採用全球最大影片搜尋及分享平台YouTube存放並做為播放平台。

前揭網站支援多種瀏覽器及跨載具(PC、Android手機/平板、iOS手機/平板)，提供以不同管道方式觀賞期交所影音媒體影片，新版「期貨影音知識」，舊版「期貨影音知識網」，將自2023年7月21日起停止服務。對於期貨相關資訊有興趣的交易人，歡迎多加利用新版「期貨影音知識網」瀏覽相關資訊，增進對期貨知識之了解。

更新時間 : 2023-07-17 23:08 GMT+08:00

最受歡迎

更新【影片】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也共襄盛舉
更新【影片】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也共襄盛舉
【活動現場連線】716公平正義救台灣遊行！民眾挺柯噓侯 郭表現穩妥
【活動現場連線】716公平正義救台灣遊行！民眾挺柯噓侯 郭表現穩妥
【更新】台灣高雄楠梓加工區壓克力廠「塑美貝」大火　鄰近2科技廠: 華泰、界霖無影響
【更新】台灣高雄楠梓加工區壓克力廠「塑美貝」大火　鄰近2科技廠: 華泰、界霖無影響
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
賽車迷快來朝聖！大鵬灣國際賽道風光重啓 賽道駕訓中心新開幕
賽車迷快來朝聖！大鵬灣國際賽道風光重啓 賽道駕訓中心新開幕
台北市7/16凱道集會　警方出動400警力、16日零時起兩階段交通管制
台北市7/16凱道集會　警方出動400警力、16日零時起兩階段交通管制
天熱吃冰當心！高雄11人腹瀉就醫檢出沙門氏菌 六合路某知名冰店停業一週
天熱吃冰當心！高雄11人腹瀉就醫檢出沙門氏菌 六合路某知名冰店停業一週
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女