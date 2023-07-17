期交所新版「期貨影音知識網」上線　歡迎多加利用

期交所自即日起推出新版「期貨影音知識網」，配合金管會執行「 金融知識普及工作第六期推動計畫(2021年至2023年)」 之推動方針「多元創新宣導模式」，透過提供線上影音服務， 讓偏鄉居民也能享用金融資源， 強化金融科技教育普及性及加強金融服務便利度與效率。

「期貨影音知識網」係一跨越時空、 人數與地域限制的數位學習管道，大幅提升偏鄉地區之學習效果， 對於強化金融教育實有助益，並多次進行改版， 透過不斷調整版面強化網站內容， 提供民眾更好的影音服務品質及體驗。目前新版「期貨影音知識網」 共放置200多支影片，其中「期貨交易實務課程」單元分為「 交易人課程」及「從業人員課程」兩大類別， 共放置逾百支課程影片， 民眾可依照自身需求選擇影片進行瀏覽及線上學習。

其他線上內容包含「宣導影片」、「活動與新聞」及「其他課程」等 單元，並開放連結至「期貨及選擇權數位學習網」， 透過提供多元化之期貨影音資訊，有效進行期貨市場知識宣傳， 包含最新商品及制度之相關資訊、重大活動剪影及新聞報導， 都可在新版「期貨影音知識網」進行瀏覽。 另為擴大平台曝光度及瀏覽人次，及提高社群媒體互動度，新版「期 貨影音知識網」採用全球最大影片搜尋及分享平台YouTube存 放並做為播放平台。

前揭網站支援多種瀏覽器及跨載具(PC、Android手機/平 板、iOS手機/平板)， 提供以不同管道方式觀賞期交所影音媒體影片，新版「期貨影音知識 網」，舊版「期貨影音知識網」，將自2023年7 月21日起停止服務。對於期貨相關資訊有興趣的交易人， 歡迎多加利用新版「期貨影音知識網」瀏覽相關資訊， 增進對期貨知識之了解。