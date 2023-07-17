天熱吃冰當心！高雄11人腹瀉就醫檢出沙門氏菌 六合路某知名冰店停業一週

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）一名網友昨（16）日在網路論壇PTT發文表示，一家13口吃了六合路某冰店的冰品後，有11人腸胃不適，對此，高雄市衛生局表示，7月14日曾前往該店抽驗，八寶冰檢體已驗出沙門氏桿菌，以及金黃色葡萄球菌(菌量未超標)、大腸桿菌等，已要求停業改善，若認定食品中毒案將法辦。

一名黃姓女網友表示，12日晚上到六合路跟和平路一間很有名的剉冰店購買7碗八寶冰，家中13個人食用後有11人半夜開始發燒、拉肚子、嘔吐和血便，直到16日狀況都未獲得改善，年紀最小的住院且狀況並不好。

文章發出後，不少網友回應也在12日食用同一家冰店的綠豆湯、剉冰、雪花冰等後，紛紛出現不適去掛急診，也有受害者致電黃姓女網友，確認都有在同一家冰店吃冰。

對此，衛生局表示，於7月13日至7月17日，陸續接獲醫院通報民眾吃冰後身體不適疑似食物中毒案件，累計就醫人數共11人，其中有4人持續腹瀉等症狀收治住院，目前症狀均已緩解，尚有2人住院治療中。

經調查前述11人均於六合路某冰店食用冰品後出現身體不適，該店7月13日未營業，衛生局於7月14日即前往現場稽查，現場發現地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，已責令業者停業1週至7月21日並確實改善；屆期業者若未依法改善者則依同法44條第1項規定命其歇業或停業並處新臺幣6萬元以上罰鍰。

衛生局也當場抽驗八寶冰品、刨冰清冰食品檢體及刨冰器具塗抹拭子環境檢體，目前八寶冰檢體已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體亦檢出金黃色葡萄球菌(菌量未超標)、大腸桿菌等。

此外，衛生局亦陸續採集3名廚工及8名個案檢體，住院患者亦檢出沙門氏桿菌陽性反應，檢體同步送中央疾病管制署檢驗中，俟人體檢體及食品環境相關檢體最終檢驗結果進行綜合研判，倘經檢出病原性微生物認定為食品中毒案件者，將依違反食品安全衛生管理法第49條移送高雄地檢署偵辦，並依食安法第15條第1項第4款規定，處新臺幣6萬元以上罰鍰。衛生局已掌握患者健康狀況並將持續追蹤後續檢驗結果，依法處辦。