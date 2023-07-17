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天熱吃冰當心！高雄11人腹瀉就醫檢出沙門氏菌 六合路某知名冰店停業一週

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/17 17:15
高雄市衛生局證實，陸續接獲醫院通報民眾前往六合路某冰店吃冰後身體不適疑似食物中毒案件。（圖／衛生局）

高雄市衛生局證實，陸續接獲醫院通報民眾前往六合路某冰店吃冰後身體不適疑似食物中毒案件。（圖／衛生局）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）一名網友昨（16）日在網路論壇PTT發文表示，一家13口吃了六合路某冰店的冰品後，有11人腸胃不適，對此，高雄市衛生局表示，7月14日曾前往該店抽驗，八寶冰檢體已驗出沙門氏桿菌，以及金黃色葡萄球菌(菌量未超標)、大腸桿菌等，已要求停業改善，若認定食品中毒案將法辦。

一名黃姓女網友表示，12日晚上到六合路跟和平路一間很有名的剉冰店購買7碗八寶冰，家中13個人食用後有11人半夜開始發燒、拉肚子、嘔吐和血便，直到16日狀況都未獲得改善，年紀最小的住院且狀況並不好。

文章發出後，不少網友回應也在12日食用同一家冰店的綠豆湯、剉冰、雪花冰等後，紛紛出現不適去掛急診，也有受害者致電黃姓女網友，確認都有在同一家冰店吃冰。

對此，衛生局表示，於7月13日至7月17日，陸續接獲醫院通報民眾吃冰後身體不適疑似食物中毒案件，累計就醫人數共11人，其中有4人持續腹瀉等症狀收治住院，目前症狀均已緩解，尚有2人住院治療中。

經調查前述11人均於六合路某冰店食用冰品後出現身體不適，該店7月13日未營業，衛生局於7月14日即前往現場稽查，現場發現地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，已責令業者停業1週至7月21日並確實改善；屆期業者若未依法改善者則依同法44條第1項規定命其歇業或停業並處新臺幣6萬元以上罰鍰。

衛生局也當場抽驗八寶冰品、刨冰清冰食品檢體及刨冰器具塗抹拭子環境檢體，目前八寶冰檢體已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體亦檢出金黃色葡萄球菌(菌量未超標)、大腸桿菌等。

此外，衛生局亦陸續採集3名廚工及8名個案檢體，住院患者亦檢出沙門氏桿菌陽性反應，檢體同步送中央疾病管制署檢驗中，俟人體檢體及食品環境相關檢體最終檢驗結果進行綜合研判，倘經檢出病原性微生物認定為食品中毒案件者，將依違反食品安全衛生管理法第49條移送高雄地檢署偵辦，並依食安法第15條第1項第4款規定，處新臺幣6萬元以上罰鍰。衛生局已掌握患者健康狀況並將持續追蹤後續檢驗結果，依法處辦。
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更新時間 : 2023-07-17 23:08 GMT+08:00

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