台灣副總統賴清德8月率團訪巴拉圭 外交部：依慣例過境美國

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）我國友邦巴拉圭將於8月15日舉行其總統貝尼亞的就職典禮，外交部次長俞大㵢今（17）日證實，總統蔡英文指派副總統賴清德為特使率團前往觀禮，並將依例過境美國。

台灣與南美國家巴拉圭適逢邦誼66年，該國總統當選人貝尼亞（Santiago Peña Palacios）於11日至15日訪台，期間與蔡英文、賴清德及部會首長會晤，參訪台灣業界代表，並重申自己親台立場不會改變，兩國邦誼將持續深化。

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貝尼亞的就職典禮將於當地時間8月15日舉行，俞大㵢今日出席總統府記者會時向外界說明，巴拉圭現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）及準總統貝尼亞都已邀請蔡英文出席就職典禮。蔡英文指派賴清德為特使，率團前往觀禮祝賀，展現我方對台巴邦誼的重視，也已將此決定告知阿布鐸及貝尼亞。

俞大㵢還提及，賴清德預計於8月14日抵達巴拉圭，15日參加貝尼亞的就職典禮，訪團還將參與相關活動。期間賴清德將會晤阿布鐸及貝尼亞，就彼此關注的國際議題及雙邊事項交換意見。相關節目規劃都在協調中，外交部將與相關部會及巴拉圭政府通力合作，妥善辦理此次出訪。

被問及過境美國相關事宜，俞大㵢表示，我國正副元首以往出訪南美都會在美國過境，這次也會依循慣例，按舒適、便利、安全、尊嚴等原則辦理，無低調之說。