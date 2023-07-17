冰飲品腸桿菌複驗仍超標 思慕昔、GODIVA、莫凡彼等上榜 台北市衛生局開罰3、4萬

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）夏天是飲冰品的消費高峰，台北市政府衛生局日前進行第3波共83件飲冰品抽查，結果有12件初、複查結果不符合衛生標準，其中不乏知名品牌，包含永康街思慕昔、GODIVA、莫凡彼和玖仰茶食文化等，皆為腸桿菌科超標。

衛生局表示，此次抽驗83件飲冰品(包含冰品、食用冰塊、飲料)，依類別檢驗食品中微生物衛生標準(沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157:H7)，其中21件飲冰品初抽結果不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有12件產品不符規定，針對不符規定業者，衛生局已依違反食品安全衛生管理法第17條及同法第48條第8款之規定，處分製造業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

不合格商品如下：

永康街思慕昔餐飲的香脆花生蜜芋雪花冰、芋頭芋圓牛奶雪花冰 玖仰茶食文化永康店的探春、紅烏龍 GODIVA微風南京店的黑巧克力霜淇淋 莫凡彼慶城店的歐利歐巧克力冰酷樂 人从众厚切牛排光復店的麥香紅茶 進發家大安店的祖傳綠豆沙、萬丹紅豆沙 三良品茶永吉店的100%綠豆沙沙 錢都火鍋內湖成功店的霜淇淋 黑丸嫩仙草古亭店的四季青茶

為維護民眾夏天食用飲冰品的衛生及安全，衛生局提醒飲冰品業者有4大重點進行衛生管理，第1點「環境器具」販售及製造場所應保持清潔、盛裝容器應定期清潔與消毒及注意冰箱儲存溫度管控、第2點「作業人員」應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套、第3點「原料來源」應確認冰塊或配料供應商之製作過程及衛生條件及保留進貨紀錄或資料、第4點「水源品質」應慎選濾水器及濾芯來源並定期更換製冰機或飲水機濾心等。