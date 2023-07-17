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南韓連日大雨已造成40死9失聯　河水淹沒地下道已知13人罹難【影】

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/17 14:49
忠清北道清州市美湖川堤防潰堤，五松地下車道遭河水淹沒，目前已知造成13死（圖／美聯社）

忠清北道清州市美湖川堤防潰堤，五松地下車道遭河水淹沒，目前已知造成13死（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓自13日開始全國各地下起暴雨，導致地下車道淹水、土石流等，截至17日上午，死亡人數增至40人。

忠清北道清州市美湖川因堤防潰堤，五松地下車道在短時間遭到估計約6噸的河水淹沒。根據事發當時影片，河水瞬間大量湧進隧道，造成許多民眾受困，另外有許多村莊遭土石流淹沒，南韓搜救隊目前正展開搜救工作，死亡人數可能再進一部增加。

韓聯社報導，搜救隊今日上午打又再發現了4名罹難者，地下道淹水事件死亡人數增加至13人；另外受困車輛加上昨日所托出的4輛車外（1輛公車、2輛轎車、1輛卡車），另外還發現了12輛受困車輛，共計16輛。

根據南韓中央災難安全對策本部數據，截至今日上午當地時間11點（台灣時間上午10點），因暴雨而死亡的人數分別為世宗1人、忠清北道16人（含五松地下車道13人）、忠清南道4人、慶尚北道19人，共40人；失蹤人數包含釜山1人、忠清北道8人，共9人；受傷人數共34人。

報導指出，臨時避難者也持續增加中，目前有6千258戶、1萬608人安置於臨時避難所，共計有將近2萬7千公頃的農作物毀損。

南韓連日大雨已造成40死9失聯　河水淹沒地下道已知13人罹難【影】
南韓總統尹錫悅視察受災地區（圖／美聯社）

南韓氣象廳預測，至18日早晨為止，各地將會出現每小時30～60毫米，或最多70毫米以上的強降雨。

17日至18日，南韓忠清地區、南部地區以及濟州島降水量預計為100至200毫米，其中濟州島山區將達350毫米以上，京畿道南部、江原道南部內陸山地、鬱陵島、獨島預計降水量為30至100毫米，首爾、仁川、京畿道北部、江原道（南部內陸及山地除外）為10至60毫米。
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2023/07/11 16:30

更新時間 : 2023-07-17 16:00 GMT+08:00

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