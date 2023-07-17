30萬隻貓咪喪命 地中海「貓島」爆發貓科冠狀病毒疫情 恐波及英國

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）地中海上的島國賽普勒斯（Cyprus）為知名「貓島」，從今年1月起爆發致命的貓科動物冠狀病毒疫情，造成數十萬隻貓咪死亡，而且疫情逐漸開始擴散至鄰國，有可能是史上最大規模的疫情。

賽普勒斯位於歐亞大陸交匯處、地中海東部的一個島國，據說島上貓咪數量跟居民人數不相上下，是目前已知最古老的家貓發源地，而有「貓島」之稱，據傳當初貓咪被帶到島上是為了捕捉毒蛇，但如今島上隨處可見在街上日光浴、躺在戶外桌上的流浪貓，已成為當地的標誌性特徵。

綜合外電報導，自1月份以來，島上爆發貓傳染性腹膜炎（FIP）是一種致命的貓科冠狀病毒，已奪去約30萬隻家貓和流浪貓的性命，專家警告，如果疫情蔓延到英國，可能會造成災難性後果。

FIP是由貓冠狀病毒（FCoV）引起的，不會傳染給人類，但在貓咪間具有高度傳染性，主要通過糞便傳播。 雖然大多數感染FCoV的貓皆為輕症或無症狀，但某些病例會引發FIP。

病毒也可透過美容刷、貓砂勺或是經由人類碰觸受感染的貓咪後間接傳播出去，這也許可以解釋為什麼這次受感染的貓咪多數是飼養於室內的貓。

貓咪感染FIP後多會出現發燒、嗜睡和食慾不振等症狀，高風險族群為三個月到兩歲的幼貓。FIP分為兩種類型：濕性FIP，其特徵是伴有明顯的胸腔、腹腔積液，嚴重阻礙呼吸；乾性 FIP，其積液較少，但可能出現食慾不振、體溫高和視力等問題。專家表示，若不進行治療的話，致死率極高。

一般來說，FIP的感染率約1%，但在賽普勒斯的貓咪感染率卻高達40至50%，專家對此感到擔憂；加上當地過去的殖民背景，島上居民與英國有密集的往來，民眾旅行時也常把貓咪帶出門，此舉恐加劇疫情傳播。