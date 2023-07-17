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台灣巨星鄧麗君虛擬版同台飆歌　灣聲樂團「台瘋音樂會」手刀搶票

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/17 11:41
「台瘋音樂會」將於台北流行音樂中心舉辦。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

「台瘋音樂會」將於台北流行音樂中心舉辦。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）灣聲樂團將於台北流行音樂中心舉辦「台瘋音樂會」，邀請華語療傷天后辛曉琪、台語金曲歌后曹雅雯演出，巨星鄧麗君虛擬版也將同台飆唱。

「台瘋音樂會」演出陣容堅強，包含辛曉琪、曹雅雯與女高音劉夢潔三位實力唱將，重溫舊時的感動、向過去的偉大歌手致敬，召喚出台灣金曲時代的巨星鄧麗君，以「虛擬表演者」形式登台，由數字王國集團有限公司與鄧麗君文教基金會攜手製作，目前已在多個表演場地登台，與各大知名歌手同框亮相，本次為首此與大型樂團合作。

此次演出邀請數位生成藝術家吳哲宇、攝影師馮業輝、製作人李景白帶著他們精心製作的藝術品與影像與音樂相互搭配，透過舞台上寬20多公尺、長10公尺的巨型LED螢幕播放呈現，營造出奇幻的視聽體驗。

藝術家吳哲宇2018年前往紐約大學攻讀整合數位媒體碩士，他的作品中結合了數學、物理及粒子程式碼，產生完全無法預測的複合隨機影像，成為藝壇少見的生成式藝術新秀，只要NFT作品一推出，便會立刻被藏家收藏秒殺。

攝影師馮業輝來自馬來西亞，受導演齊柏林紀錄片「看見台灣」及「縮時大師」攝影師陳志通作品感動啟發，花費七年時間於台灣奔波超過十萬公里，以縮時攝影細緻紀錄台灣不為人知的美麗，這些影像將在音樂會中穿插播放，搭配台灣各地的指標性歌謠，令觀眾「聲歷其境」，深度探索自己所處的這片土地。

製作人李景白熱愛海洋的他砸重金以8K規格拍攝台灣不同海域的沈船，並透過這些沈睡的鋼鐵巨人介紹台灣的海洋生態。逼真、高彩度的影像將神秘的水下世界送到觀眾眼前，人造沈船與自然生態在時間中結合為一體，也與科技＋音樂的結合有相互呼應之感。

此外，《台瘋音樂會》將重現電影《我心我行》配樂，講述台灣舞蹈家許芳宜的故事，配樂由灣聲音樂總監李哲藝原創製作，並由灣聲樂團錄製，曾在2022入圍金馬獎最佳電影配樂奬。

台瘋音樂會 Crazy for Taiwan Concert

時間：8月26日及8月27日
地點：台北流行音樂中心
售票連結：https://pse.is/535ync
灣聲樂團
台北流行音樂中心

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更新時間 : 2023-07-17 16:00 GMT+08:00

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