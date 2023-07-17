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台灣電玩《打鬼》啟發！國美館化身「賽博宮廟」辦電音趴　三牲獻藝打造專屬虛擬儀式

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/17 12:23
「殘骸奇聲・跨域雙想」影像互動式展覽現場。（國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦）

「殘骸奇聲・跨域雙想」影像互動式展覽現場。（國立臺灣美術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）國立台灣美術館（國美館）即日起至9月10日推出「殘骸奇聲．跨域雙想」展演創作計畫。

國美館U-108 SPACE沉浸式科技實驗場域首次公開徵件，由電子音樂創作人鄭各均、視覺藝術家邱智群共同完成，兩人創作多以音像演出及跨域合作為主，擅長將台灣文化符號，融入新媒體動態與影像設計當中，以傳統的符碼衝撞當代的即興能量，產生具有獨特創作元素的作品。

兩位藝術家將所屬音樂創作團體「三牲獻藝」極具特色的傳統廟會風格，以及「非/密閉空間」在即興音樂及聲響互動的探索，結合在本次創作計畫的展演當中。

視覺設計由國產遊戲《打鬼》的製作團隊漢岳科技有限公司提供3D場景建模，以遊戲場景中的「賽博宮廟」風格為基底，打造既復古又具有未來感的虛擬儀式。

此外，透過傳感器偵測觀眾的腳步位置與動作，即時觸發古琴、通鼓、揚琴等不同樂器的聲響與音階，讓觀眾與藝術家一起完成創作。

除了影像互動式展覽，同步規劃開幕及閉幕各2場次的即時音像演出。15日的開幕表演由電子音樂組合「三牲獻藝」，以傳統廟會音樂元素為文本進行現場演繹，並將音樂連動展覽影像，解構6個不同影像場景，產生即時的視覺動態變化，呈現更具沈浸感的360度環繞音像演出。

閉幕表演將於9月9日登場，將由鄭各均與管樂手謝明諺創立的實驗電子音樂組合「非／密閉空間」（Non-Confined Space）帶來融合實驗電子音樂和原聲樂器的即興演出。此外，也將於演出後特別安排「After Party」，邀請深耕台灣電音文化已久的DJ Scott Noise 等演出，以「派對文化」為概念將台灣多元藝術領域跨界連結。

「三牲獻藝」多次入圍金音獎、金曲獎，將電子音樂與台灣廟宇音樂元素混種、融合的電音演出團體，由知名音樂製作人柯智豪發起，兩位音樂圈重量級電音製作人鄭各均、黃凱宇（fish.the）組成，以陸、海、空三方神獸姿態來形塑角色，成為一種混種神獸的概念象徵，並搭配上視覺藝術家邱智群共同結合而成的藝術團隊。
國美館
三牲獻藝

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更新時間 : 2023-07-17 16:00 GMT+08:00

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