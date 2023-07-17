台灣歷屆日本東京設計商品展破億商機　12品牌破百項創意商品參展

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）松山文創園區帶領 12 家台灣文創品牌前進日本參加「日本東京設計商品展」(DESIGN TOKYO)。

「日本東京設計商品展」台北創意生活館「TAIPEI corners」主題以《美好・遇見》概念再次出發，象徵「美好TAIPEI遇見TOKYO」，向日本傳遞台北的文化底蘊與響應環境永續的創意能量，也呼應「日本東京我們回來了！」，迎接好久不見的台日文化交流！１２

松山文創園區自2013年起以TAIPEI corners邀集台灣文創業者進軍日本市場，2023年是第6次參加DESIGN TOKYO展，過去連續5屆創下洽談商機超過1億5千萬元！

今年台北創意生活館展出「創意文具」、「生活品味」、「居家美學」及「風格配件」等超過100項創意設計商品，12家參展品牌包括，「no.30」、「鬧事設計」、「思謀Smoll Studio」、「賽先生科學工廠」、「mordeco」、「Entadar」、「Hibāng」、「綠藤生機」等。

其中，「no.30」、「鬧事設計」、「思謀Smoll Studio」於2019年曾參加日本東京設計商品展並榮獲當年DESIGN TOKYO大獎；台灣純淨保養品牌「綠藤生機」，是亞洲唯一並連續五度獲得「對世界最好」環境面向大獎的B型企業，透過設計推動環境永續。

台灣館展區融入新創科技的觀展體驗，讓設計產品與數位科技無縫融合，首次運用3D技術建構虛擬模型，並導入AI空間運算智慧導覽系統，除了將台灣著名指標101大樓、台北藝文場館導入展區空間；更透過AR設計展現商品，增加買家對產品資訊的了解，也能看見台北市的文化創意魅力。

疫情三年後台灣再次前進日本，除了帶領品牌拓展國際通路，松山文創園區與「日商近鐵投資控股股份有限公司台北分公司」(KINTETSU GROUP HOLDINGS)已簽訂合作備忘錄，奠定台日雙方文化產業友好交流協定；也將與擁有多條鐵道路線的「小田急電鐵株式會社」簽訂長期合作備忘錄，未來雙方以東京「下北線路街」規劃文化觀光活動合作。

2023日本東京設計商品展(DESIGN TOKYO)展出日期為2023年7月19日至7月21日，展覽地點位於日本東京有明國際展覽中心 ( Tokyo Big Sight)，DESIGN TOKYO有亞洲版的巴黎時尚家居設計展（Maison &Objet Paris）之稱，是日本最具國際化及指標性的展會