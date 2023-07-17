三種癌症早期無明顯症狀 死亡率持續增加 台灣醫：用對篩檢方式 揪出癌病變

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）上個月衛福部公布2022年國人十大死因統計結果，癌症持續蟬聯41年冠軍，去年奪走51,927條寶貴生命，但值得注意的是，有三種癌症長期以來有排名往前的趨勢，分別為排名第5的前列腺癌（攝護腺癌）、排名第7的胰臟癌及排名第10的卵巢癌，而這些癌症的共同點是早期幾乎沒有症狀，容易錯失治療先機。

北投健康管理醫院沈彥君主任醫師表示，以肺癌來說，最常見的肺癌種類「肺腺癌」，生長速度較慢，只要早期發現存活率其實很高，若在第一期就被發現5年存活率能到達90%以上，如果是等到第4期才被發現，5年存活率僅剩10%。

過去大多數人認為用胸腔X光攝影來檢查肺部即可，但因其敏感度較低、檢查盲點也較多，很難發現早期異常病灶。相較下，LDCT是目前唯一具國際實證可以早期發現肺癌的篩檢工具，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

國健署也在去年7月開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群（具重度吸菸史者及具肺癌家族史50-74歲男性或45-74歲女性）2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT），此外，像是長期處於二/三手菸者、工作環境長期接觸化學物質（石棉、鈾、銘、鎳等）、長期接觸油煙的主婦或廚房工作者都屬肺癌高危險族群，最好主動為自己安排LDCT篩檢。

另外，沈彥君也針對攝護腺癌、胰臟癌、卵巢癌三種癌症做進一步說明及檢查建議。

攝護腺癌

攝護腺癌為男性專屬癌症，好發於60至80歲，常見致病成因包括荷爾蒙、高脂飲食和家族遺傳等。生長速度比其他癌症來得緩慢，早期發現不易，容易被當作良性攝護腺肥大而輕忽，常見等到轉移至骨骼，引發下背痛，當無法舒緩莫名長期疼痛才開始就醫檢查。

攝護腺癌常見篩檢方法，建議可利用PSA（攝護腺特異抗原指數）血液檢測，50歲以上男性建議每年安排一次PSA檢測，確認數值是否在正常範圍，若數值異常上升，建議搭配攝護腺磁振造影檢查（MRI）進一步評估攝護腺是否有腫瘤，或至泌尿科就診安排切片檢查。

胰臟癌

有癌王之稱的「胰臟癌」好發於60歲以上的族群，相關的風險因素包括吸菸、飲酒、肥胖、第二型糖尿病、慢性胰臟炎、胰臟癌家族史和特定基因疾病等。發生率不高，但因不易察覺，等到有明顯症狀往往已發展至中晚期，此時癌細胞往往已侵犯到鄰近組織或已轉移，這時候才可能出現像是體重減輕、食慾不振、腹部不適，而這些症狀也容易被誤認為腸胃問題，拖延治療時機。

由於胰臟位處身體中央，在胃後方的後腹腔位置，若健康檢查只靠腹部超音波檢查無法全面偵測胰臟是否有病變，以零輻射磁振造影(MRI)進一步檢查，才能一窺胰臟的全貌。

卵巢癌

卵巢癌好發於更年期後女性，但隨著晚婚、晚生子的人或不生育的趨勢增多，都有可能增加罹患卵巢癌的風險。早期的卵巢癌大多沒有症狀，即便有症狀如：腹脹、脹氣、噁心、易飽足感、打嗝、頻尿、下腹部疼痛或小腹突然變大等，常讓人誤以為是腸胃或泌尿道相關疾病，但此時卵巢癌的期別可能已發展至第三期或第四期。

沈彥君建議超過40歲以上的女性朋友每年應定期安排婦科檢查與骨盆腔檢查，高危險族群可提早至30歲每半年至一年安排定期檢查。目前針對卵巢檢查常見的方法包括：骨盆腔超音波和腫瘤標記CA125檢驗，也可再加上零輻射磁振造影（MRI）檢查。

國健署表示根據統計顯示癌症死亡時鐘又加快腳步，較去年10分10秒快轉3秒，推估與疫情期間有近72萬人中斷篩檢有關，也指出大腸癌、前列腺癌、卵巢癌死亡人數都有顯著上升情形，其背後主因可能與篩檢下降相關。沈彥君醫師也呼籲民眾健康檢查並不可怕，當發現疾病時還能讓自己有較大的機會爭取黃金治療時機，應積極主動定期安排健康檢查，為健康做好把關。