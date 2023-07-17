〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？

內政部最新人口統計出爐，今年上半年新生兒人數6萬6,028人，死亡人數為10萬7,365人，台灣恐怕連續4年邁入人口負成長，但截至6月底的全國戶卻高達916.7萬戶，再創史上戶數新高紀錄，為何人口持續的負成長，但全國戶數卻能屢創新高呢？
據統計，台灣2022年新生兒數為13萬8,986人，死亡人數為20萬7,230人，而2023年上半的新生兒人數為6萬6,028人，不及去年總出生人數的半數，今年上半年死亡人數為10萬7,365人，超過去年死亡人數50%以上。所以，到了年底為止，新生兒人數可能再創新低，而死亡人數可能創新高。
根據內政戶籍登記資料，截至今年6月底止，戶數共有916萬7,221戶，再創全國戶數的新高紀錄，與去年同月比較增加15萬2,521戶，與上月比較則增加1萬3,236戶；若就縣市別來看，戶數以新北市165萬5,751戶最多，占總戶數18.06%，其次為高雄市114萬4,005戶，占12.48%，再其次為台北市105萬9,757戶，占11.56%。
全國戶數近年來逐年增加，單單今年年初以來就增加7萬7,771戶，而近一年增加的戶數則逾15萬戶之多，造成戶數大增有兩大原因。
首先，社會人口從去年中起就大幅成長，人口遷入大增，應該與疫情和緩、跨國移動有關，有部分出國超過兩年、遭戶政機關會強制遷出戶籍的國民，回國後辦理戶籍遷入手續，讓最近遷入人口增加。
據統計，2021年社會人口一年就減少15萬6,010人、2022年又減少4萬2,430人，但2023年上半年卻反轉大增14萬9,980人之多，應該就是前兩年滯留海外遭除籍的民眾，疫情和緩後紛紛回國並復籍有關。
其次，戶數增加的原因應該與單人戶數增加脫不了關係，單人戶增加原因則與未婚人口增加、結婚件數減少、離婚件數增加等等都有關。據統計，2022年底 ，「單獨生活戶」全國有322.2萬人戶之多，與2021年底的313.3萬戶比較，去年一年又增加了8萬7,688戶獨居戶。
據統計，2006年時全國單獨生活戶為195.2萬戶，當時獨立生活戶還低於200萬戶，到2022年獨居戶來到322.2萬戶，16年來全國單獨居住戶大增超過百萬。若以地區來看，六都中以新北市人數最多，達61.5萬人，其次為高雄42.9萬人，以及台北41.3萬人。
影響人口成長的四大因素：包括出生、死亡；移入、移出。台灣在出生率下降、死亡人口增加情況下，今年6月底總人口數卻可以達到2,337萬人，已經創下近一年半以來新高，最主要就是移入人口的增加。
內政部戶政司表示，並不清楚所有遷入人口的動機，戶政司不會特別分析國人遷入戶籍的原因。但疫情緩和讓海外國人回台復籍是主因，因為台灣健保制度的完善，促使長期旅居海外的國人回台復籍，健保法規定第8條規定，國人出境2年以上戶籍遭遷出，健保即應退保。
根據健保署最新統計，國人退保後於2020年及2021年返國恢復戶籍重新加入健保的人數僅約1.7萬人，但2022年隨疫情趨緩，邊境管制措鬆綁，加保人數大幅成長至今約有16萬人之多，比起疫情之前平均每年2.5萬至2.8萬人，增加了5.5倍。
為什麼單獨一人立戶越來越多，或選擇不生育下一代？畢竟，現下青壯族群多半收入不豐，未來又充滿不確定性，面對台灣長期低薪及高房價的環境， 不敢或不想踏入婚姻，乃至不願生兒育女者越來越多，年輕族群到了必須自立門戶的時刻，自然就成了「個體戶」，全國戶數自然逐年屢創新高。