〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？

內政部最新人口統計出爐，今年上半年新生兒人數6萬6,028人 ，死亡人數為10萬7,365人，台灣恐怕連續4年邁入人口負成 長，但截至6月底的全國戶卻高達916.7萬戶， 再創史上戶數新高紀錄，為何人口持續的負成長， 但全國戶數卻能屢創新高呢？

據統計，台灣2022年新生兒數為13萬8,986人， 死亡人數為20萬7,230人，而2023年上半的新生兒人數為 6萬6,028人，不及去年總出生人數的半數， 今年上半年死亡人數為10萬7,365人，超過去年死亡人數50 %以上。所以，到了年底為止，新生兒人數可能再創新低， 而死亡人數可能創新高。

根據內政戶籍登記資料，截至今年6月底止，戶數共有916萬7 ,221戶，再創全國戶數的新高紀錄，與去年同月比較增加15萬 2,521戶，與上月比較則增加1萬3,236戶； 若就縣市別來看，戶數以新北市165萬5,751戶最多， 占總戶數18.06%，其次為高雄市114萬4,005戶，占 12.48%，再其次為台北市105萬9,757戶，占11. 56%。

全國戶數近年來逐年增加，單單今年年初以來就增加7萬7,771 戶，而近一年增加的戶數則逾15萬戶之多， 造成戶數大增有兩大原因。

首先，社會人口從去年中起就大幅成長， 人口遷入大增，應該與疫情和緩、跨國移動有關， 有部分出國超過兩年、遭戶政機關會強制遷出戶籍的國民， 回國後辦理戶籍遷入手續，讓最近遷入人口增加。

據統計，2021年社會人口一年就減少15萬6,010人、20 22年又減少4萬2,430人，但2023年上半年卻反轉大增1 4萬9,980人之多，應該就是前兩年滯留海外遭除籍的民眾， 疫情和緩後紛紛回國並復籍有關。

其次，戶數增加的原因應該與單人戶數增加脫不了關係， 單人戶增加原因則與未婚人口增加、結婚件數減少、 離婚件數增加等等都有關。據統計，2022年底 ，「 單獨生活戶」全國有322.2萬人戶之多，與2021年底的31 3.3萬戶比較，去年一年又增加了8萬7,688戶獨居戶。

據統計，2006年時全國單獨生活戶為195.2萬戶， 當時獨立生活戶還低於200萬戶，到2022年獨居戶來到322 .2萬戶，16年來全國單獨居住戶大增超過百萬。若以地區來看， 六都中以新北市人數最多，達61.5萬人，其次為高雄42.9萬 人，以及台北41.3萬人。

影響人口成長的四大因素：包括出生、死亡；移入、移出。 台灣在出生率下降、死亡人口增加情況下，今年6月底總人口數卻可 以達到2,337萬人，已經創下近一年半以來新高， 最主要就是移入人口的增加。

內政部戶政司表示，並不清楚所有遷入人口的動機， 戶政司不會特別分析國人遷入戶籍的原因。 但疫情緩和讓海外國人回台復籍是主因，因為台灣健保制度的完善， 促使長期旅居海外的國人回台復籍，健保法規定第8條規定， 國人出境2年以上戶籍遭遷出，健保即應退保。

根據健保署最新統計，國人退保後於2020年及2021年返國恢 復戶籍重新加入健保的人數僅約1.7萬人，但2022年隨疫情趨 緩，邊境管制措鬆綁，加保人數大幅成長至今約有16萬人之多， 比起疫情之前平均每年2.5萬至2.8萬人，增加了5.5倍。

為什麼單獨一人立戶越來越多，或選擇不生育下一代？畢竟， 現下青壯族群多半收入不豐，未來又充滿不確定性， 面對台灣長期低薪及高房價的環境， 不敢或不想踏入婚姻， 乃至不願生兒育女者越來越多，年輕族群到了必須自立門戶的時刻， 自然就成了「個體戶」，全國戶數自然逐年屢創新高。