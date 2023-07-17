Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈財經主筆室〉台灣出生率恐連4年負成長 為何全國戶數卻再創916萬史上新高？

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2023/07/17 12:35
台灣2023年恐將連續4年邁入人口負成長。示意圖為新北市板橋區一家四口逛街畫面。(中央社111年6月10日檔案照片)

台灣2023年恐將連續4年邁入人口負成長。示意圖為新北市板橋區一家四口逛街畫面。(中央社111年6月10日檔案照片)

內政部最新人口統計出爐，今年上半年新生兒人數6萬6,028人，死亡人數為10萬7,365人，台灣恐怕連續4年邁入人口負成長，但截至6月底的全國戶卻高達916.7萬戶，再創史上戶數新高紀錄，為何人口持續的負成長，但全國戶數卻能屢創新高呢？

據統計，台灣2022年新生兒數為13萬8,986人，死亡人數為20萬7,230人，而2023年上半的新生兒人數為6萬6,028人，不及去年總出生人數的半數，今年上半年死亡人數為10萬7,365人，超過去年死亡人數50%以上。所以，到了年底為止，新生兒人數可能再創新低，而死亡人數可能創新高。

根據內政戶籍登記資料，截至今年6月底止，戶數共有916萬7,221戶，再創全國戶數的新高紀錄，與去年同月比較增加15萬2,521戶，與上月比較則增加1萬3,236戶若就縣市別來看，戶數以新北市165萬5,751戶最多，占總戶數18.06%，其次為高雄市114萬4,005戶，占12.48%，再其次為台北市105萬9,757戶，占11.56%。

全國戶數近年來逐年增加，單單今年年初以來就增加7萬7,771戶，而近一年增加的戶數則逾15萬戶之多，造成戶數大增有兩大原因。

首先，社會人口從去年中起就大幅成長，人口遷入大增，應該與疫情和緩、跨國移動有關，有部分出國超過兩年、遭戶政機關會強制遷出戶籍的國民，回國後辦理戶籍遷入手續，讓最近遷入人口增加。

據統計，2021年社會人口一年就減少15萬6,010人、2022年又減少4萬2,430人，但2023年上半年卻反轉大增14萬9,980人之多，應該就是前兩年滯留海外遭除籍的民眾，疫情和緩後紛紛回國並復籍有關。

其次，戶數增加的原因應該與單人戶數增加脫不了關係，單人戶增加原因則與未婚人口增加、結婚件數減少、離婚件數增加等等都有關。據統計，2022年底 ，「單獨生活戶」全國有322.2萬人戶之多，與2021年底的313.3萬戶比較，去年一年又增加了8萬7,688戶獨居戶。

據統計，2006年時全國單獨生活戶為195.2萬戶，當時獨立生活戶還低於200萬戶，到2022年獨居戶來到322.2萬戶，16年來全國單獨居住戶大增超過百萬。若以地區來看，六都中以新北市人數最多，達61.5萬人，其次為高雄42.9萬人，以及台北41.3萬人。

影響人口成長的四大因素：包括出生、死亡；移入、移出。台灣在出生率下降、死亡人口增加情況下，今年6月底總人口數卻可以達到2,337萬人，已經創下近一年半以來新高，最主要就是移入人口的增加。

內政部戶政司表示，並不清楚所有遷入人口的動機，戶政司不會特別分析國人遷入戶籍的原因。但疫情緩和讓海外國人回台復籍是主因，因為台灣健保制度的完善，促使長期旅居海外的國人回台復籍，健保法規定第8條規定，國人出境2年以上戶籍遭遷出，健保即應退保。

根據健保署最新統計，國人退保後於2020年及2021年返國恢復戶籍重新加入健保的人數僅約1.7萬人，但2022年隨疫情趨緩，邊境管制措鬆綁，加保人數大幅成長至今約有16萬人之多，比起疫情之前平均每年2.5萬至2.8萬人，增加了5.5倍。

為什麼單獨一人立戶越來越多，或選擇不生育下一代？畢竟，現下青壯族群多半收入不豐，未來又充滿不確定性，面對台灣長期低薪及高房價的環境， 不敢或不想踏入婚姻，乃至不願生兒育女者越來越多，年輕族群到了必須自立門戶的時刻，自然就成了「個體戶」，全國戶數自然逐年屢創新高。
人口
負成長
戶數
新高
疫情
除籍
復籍
移入
健保
單獨生活戶

相關新聞

南韓25~49歲男性近半數未婚　當局預估2070年老年人口比重將達46.4%
南韓25~49歲男性近半數未婚　當局預估2070年老年人口比重將達46.4%
2023/07/11 16:30
台灣、英國簽訂醫衛合作備忘錄 台人赴英旅遊有望使用健保
台灣、英國簽訂醫衛合作備忘錄 台人赴英旅遊有望使用健保
2023/07/11 10:42
小孩生病沒人醫　南韓生育率世界最低無人想當兒科醫生　診所數五年內下降12.5%
小孩生病沒人醫　南韓生育率世界最低無人想當兒科醫生　診所數五年內下降12.5%
2023/07/06 15:00
新冠肺炎增加年輕人罹糖尿病機率？ 兩大研究理論這樣解釋
新冠肺炎增加年輕人罹糖尿病機率？ 兩大研究理論這樣解釋
2023/07/01 18:00
全球生育率最低卻充斥「兒童禁入 」區 這個國家在想什麼？
全球生育率最低卻充斥「兒童禁入 」區 這個國家在想什麼？
2023/06/25 15:51

更新時間 : 2023-07-17 16:00 GMT+08:00

最受歡迎

更新【影片】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也共襄盛舉
更新【影片】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也共襄盛舉
【活動現場連線】716公平正義救台灣遊行！民眾挺柯噓侯 郭表現穩妥
【活動現場連線】716公平正義救台灣遊行！民眾挺柯噓侯 郭表現穩妥
【更新】台灣高雄楠梓加工區壓克力廠「塑美貝」大火　鄰近2科技廠: 華泰、界霖無影響
【更新】台灣高雄楠梓加工區壓克力廠「塑美貝」大火　鄰近2科技廠: 華泰、界霖無影響
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
賽車迷快來朝聖！大鵬灣國際賽道風光重啓 賽道駕訓中心新開幕
賽車迷快來朝聖！大鵬灣國際賽道風光重啓 賽道駕訓中心新開幕
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
台北市7/16凱道集會　警方出動400警力、16日零時起兩階段交通管制
台北市7/16凱道集會　警方出動400警力、16日零時起兩階段交通管制
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【藝文界篇】攝影家謝春德性侵13歲少女
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查