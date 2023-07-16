歐洲熱浪恐破歷史高溫 西班牙森林大火4500公頃燒毀

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合外電報導）極端熱浪席捲歐洲， 西班牙屢次飆破攝氏40度，該國加納利群島（Canary Islands）西北部發生森林大火，拉帕爾馬島（La Palma）逾4千人被迫離開家園。

當地時間15日，在拉帕爾馬島的蓬塔戈爾達（Punta Gorda）發生森林大火，目前該島4500公頃的土地及十幾座房屋已被燒毀，當地政府在16日將特內里費島（Tenerife）以及大加那利島（Gran Canaria）等鄰近島嶼列入森林火災的預警名單。

加納利群島自治區領導人克拉維霍（Fernando Clavijo）表示，大火蔓延的相當快，他將此歸咎於「風、氣候條件以及我們正在經歷的熱浪。」

報導指出，包括羅馬、佛羅倫斯在內超過15個義大利城市已經進入警戒狀態，預計週二羅馬的氣溫將升至43度，撒丁尼亞島的氣溫將攀升至47度。至於希臘，雅典衛城在上午11時30分至下午5時30分暫時關閉，以保護遊客免於高溫、中暑、脫水等風險。

歐洲太空總署（The European Space Agency）表示，歐洲歷史最高溫為2021年8月11日在西西里島弗洛里迪亞測得的48.8度，這個紀錄可將於本週被打破。該機構進一步指出，上週西西里島東部山坡地表溫度超過50度，羅馬與那不勒斯測得45度，馬德里與賽維利亞分別測得46度及47度。

歐洲的極端天氣是繼6月及7月初全球氣溫破紀錄之後出現的。根據哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service，C3S）報告，2023年6月的氣溫比1991年到2020年的平均氣溫高出0.5度，海水溫度前所未有，南極海冰也創下歷史新低。