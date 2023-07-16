救台灣！王婉諭批民進黨「權貴司法」代言人、國民黨不把居住正義當回事、民眾黨白色力量染黑

(台灣英文新聞／李朝儀 台北報導）716公平正義救台灣遊行黨團參與，其中時代力量主席王婉諭可謂左右開弓炮火猛烈，抨擊民進黨選舉才關注居住正義、是「權貴司法」代言人，也怒罵國民黨無能，直指侯友宜所提五大居住政策不見囤房稅跟空屋稅；更砲轟「皇帝」柯文哲徵收社子島的霸道做法，強調選民不是他的「太監」或狗。

王婉諭今（16）日參與在凱道的公平正義救台灣遊行，代表時代力量黨團發言，將民進黨、國民黨、民眾黨罵了個遍。

她表示，過去七年來，從實價登錄2.0、平均地權條例到囤房稅，時代力量在居住正義上面，永遠站在最前面倡議、提法案被民進黨撲天蓋地的側翼網軍，抹黑、攻擊。等到民怨沸騰、要選舉了，民進黨才突然非常不要臉的說改革、在乎居住正義，「這不是欺騙選票，什麼才是欺騙選票！」在民進黨蔡英文總統執政下，居住正義幾乎變成髒話、幹話、笑話，選前的居住正義，選後變成影響經濟，這不是欺騙選民，什麼才是欺騙選民！

王婉諭表示，有這種執政黨，令人憤怒，但是，有一個無能的最大在野黨，更是令人悲哀。作為最大的在野黨，國民黨從來不把居住正義當一回事。侯友宜三個禮拜前，在台大演講說要支持囤房稅、空屋稅，昨天提出的五大居住政策，囤房稅跟空屋稅就不見了。「這種把居住正義，當做選舉口號，這種連持有稅改革，都不敢說出口的政黨跟候選人，跟欺騙選票的民進黨，有什麼不一樣，憑什麼要人民支持他？」

王婉諭提出，時代力量下個會期會做兩件事，一個是全國統一的空屋稅，另一個是讓房東遵守租屋規範、誠實申報，納入租屋實價登錄的租賃條例，她拜託大家睜大眼睛，好好監督立法院的各大政黨，讓居住正義的法案順利通過。

另外王婉諭也談及區段徵收與土地重劃。馬英九時代的強徵民地搞到居民自殺的苗栗大埔事件、灌人頭介入土地重劃被起訴的鄭宏輝，都是藉著區段徵收、土地重劃，賺取驚人利潤的黑金政客。而類似事件，正在台北市上演。

提及台北市長柯文哲任內，採用「全區鏟平的區段徵收」，來解決社子島的問題，柯文哲還在環評時放話「一定要輾過去」，王質問柯「以為自己是宮廷劇裡的皇帝」，且社子島外來土地掮客橫行、民進黨大金主何志偉家族的薛凌更已經在該地買好土地了，難道柯都不知道這樣會害多少居民流離失所、讓多少建商財團得利嗎？

王婉諭怒稱，「我要告訴柯文哲，選民不是你的太監、你的狗。」更呼籲大家大家緊盯社子島案的發展，「不要讓台北市的社子島，變成另一個苗栗大埔案。」

在司法改革部份，王婉諭指出，過去7年來，時代力量早已提出《吹哨者保護法》，提出不法關說罪、不法餽贈罪，這些「打擊權貴司法」的修法草案，司法改革的全部，卻是司法改革的基本。

然而，完全執政的民進黨，就是「權貴司法」的最佳代言人。王指出，民進黨一方面與政商勢力、黑金勢力分享權力，另一方面非常消極怠惰，來擱置、拖延打擊權貴司法的各種法案。

她表示，，要打擊權貴司法，除了法律，更重要的是，政黨要跟黑金劃清界線，不該讓黑金勢力跨越紅線，拿到不該有的影響力，去影響政黨。過去七年來，民進黨政府不僅不提案、不修法，「一個佔用國有地，把爐渣埋在農地下的郭再欽，竟然可以擔任民進黨的中執委，竟然可以變成台南的地下市長，控制台南市議長的賄選案。」

王婉諭還提及黃承國，她表示，痛恨國民黨的黑金勢力，也不能容忍更勝於藍的民進黨。然而，「白色跟黑色的距離，並沒有比綠色、藍色遠到哪裡去。」

王婉諭批評柯文哲跟在農地上違法堆置砂石、開採砂石，甚至佔用國有地的鍾東錦站在一起，他跟早年涉嫌職棒簽賭、盜採砂石，佔用國有地蓋違建的顏清標家族站在一起。先前坤輿掩埋場發生上百黑衣人毆打抗議民眾事件，顏清標家族就是坤輿掩埋場的股東，鍾東錦的道上好兄弟，就是幕後黑手之一。她怒批，與侯友宜、郭台銘同樣忙著結交魚肉鄉民的黑金勢力的柯文哲，「算什麼超越藍綠？」

王婉諭表示，「要很明確告訴他們，你跨越紅線了，你不應該跟黑金勢力站在一起。不論這個人，是賴清德、侯友宜，還是柯文哲。」

王婉諭呼籲民眾，把政黨、政治人物，「當成追求更好的生活，追求公平正義的工具。」更邀請民眾「使用手上的權力，好好鞭策所有的政治人物，包括我在內。」她還強調，時代力量會繼續跟人民站在一起，繼續努力拼改革及更美好的未來。