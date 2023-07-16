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深陷居住正義風暴　綠批說一套做一套　媒體人直指黃國昌遊行前遭「抄家」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/16 17:06
時代力量前立委黃國昌位於汐止的透天厝遭爆料不僅是違建，還非法占用國有地，而時機點就在「公平正義救台灣」凱道遊行活動前夕。

時代力量前立委黃國昌位於汐止的透天厝遭爆料不僅是違建，還非法占用國有地，而時機點就在「公平正義救台灣」凱道遊行活動前夕。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）時代力量前立委黃國昌位於汐止的透天厝遭爆料不僅是違建，還非法占用國有地，而時機點就在「公平正義救台灣」凱道遊行活動前夕，對此，民進黨立委許智傑呼籲黃國昌別說一套做一套，而媒體人黃揚明則認為，民進黨此舉如同抄家。

綜合媒體報導，民進黨籍新北市議員張錦豪14日表示，前立委黃國昌家蓋到國有山坡地保育區上，違建面積超過原本合法的1倍。對此，國有財產署北區分署證實，不只黃國昌，該處整排住家都非法占用國有土。新北市政府則回應只要收到國產署發函，就會執行拆除。

黃國昌對外表示，民國78、79年時，他爸媽蓋了一棟透天的房子，後面的確增建了違建，蓋了32年的老家，連一紙公文都沒收到，國產署就對媒體說占用國有地，隔空收到主管機關的認定；

他強調，作為一個法律人，在事實的基礎上，依法該怎麼處理，就怎麼處理，正面積極面對，不會迴避。

針對黃國昌在遊行前爆發爭議，民進黨相關人士罵聲不斷，自由時報報導，立委許智傑說呼籲黃應避免一手喊居住正義，另一手卻違法獲利，「這種說一套做一套的行為，會被人民唾棄」。

立委林楚茵也抨擊，黃國昌滿口居住正義，結果自己保護區土地出租變成停車場，頂樓違建長高又長胖 加蓋還超出建築線，住家違法侵占直接蓋在國有山坡地，如果不寫主詞，還以為「中二顏家」跑到汐止了。

不過，根據風傳媒報導，媒體人黃揚明直言，黃國昌之前是民進黨的夥伴，國民黨都沒有查黃國昌水表，結果黃國昌一旦反對民進黨政府，就面臨抄家，從這件事可以看出民進黨真的很可怕。

報導引用黃揚明在中天直播節目《週末大爆卦》說法，黃國昌位於汐止住家是父母購買土地後興建，並非黃國昌成年後才購買，等於是他從小住到大的老屋。但民進黨政府在2012年反媒體壟斷、2013年反服貿協議、2014年太陽花學運，再到2016年總統大選支持蔡英文這段時間內，都沒有對違建調查，但黃國昌和館長發動遊行前夕，民進黨卻突然對黃國昌發動抄家。

黃國昌深陷爭議是否會影響遊行的聲勢？對此，黃揚明分析，民進黨在這個時候對黃國昌出手，太有針對性，反而會激起民眾的不滿。
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凱達格蘭大道

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更新時間 : 2023-07-16 17:28 GMT+08:00

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