安倍昭惠7/17起訪台灣 將參拜李登輝、拜會蔡英文和賴清德

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠將於明（17）日訪台，除了將在李登輝基金會董事長李安妮陪同下上五指山參拜李登輝，也將與總統蔡英文、副總統賴清德會面。

受台日友好團體之邀，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠預定7月17至20日訪問台灣，安倍昭惠19日上午將前往五指山國軍示範公墓特勳區前總統李登輝的墓園參拜，19日下午則前往總統府，拜會總統蔡英文及副總統賴清德。

李安妮上午出席「朝向台灣的意志：李登輝一〇〇」百年巡迴展台北開場記者會。她會後受訪表示，安倍昭惠此行來台主要是安倍之友會安排，安倍昭惠上五指山以及李登輝基金會的見面安排，她認為是先人的遺志共同促成這件事。

李安妮說，安倍昭惠本來沒有台北行程，但她上次在東京與安倍昭惠見面時，相互訴說前總統李登輝跟安倍間的情誼，安倍昭惠當場落淚，勾起一些往日回憶，因此才特地安排由她陪同安倍昭惠上五指山。

據了解，結束後李安妮將與安倍昭惠到興蓬萊台菜餐廳用餐。李安妮表示，這是李前總統生前喜歡的餐廳，聽說安倍晉三很喜歡的菜餚是「鹹蜆仔」，所以當天會點這道菜給安倍昭惠品嘗。

李安妮指出，李登輝基金會精心準備值得紀念的小禮物要給安倍昭惠，那是當安倍晉三過世時，基金會設計一套信紙、信封，是用大家很熟悉的安倍照片放在左下角，右上角則是梅花跟櫻花，代表兩個國家，很希望兩國、兩代、兩人，是父子、朋友、師徒的三層關係，也能長存心中。