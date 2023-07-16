【活動現場連線】716公平正義救台灣遊行！柯文哲、侯友宜、郭台銘這樣說

更新時間：2023-07-16 16:56

（台灣英文新聞／李朝儀 台北採訪報導）訴求司法改革、落實居住正義，時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢號召民眾今（16）日下午2點至5點上凱道遊行。國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲都將出席，鴻海集團創辦人郭台銘也獲邀。

在烈日當頭的凱道， 熱浪完全抵銷不了現場民眾對居住正義與司法改革的渴望，以及對當前政府在這兩方面改革牛步的怒火。

黃國昌向現場的民眾說，今天716遊行只是開始 ，要讓貪腐政客跟黑金政客付出代價，台灣的良善跟公平正義還給這個土地的人民。

館長表示自己會從頭跟到尾，與現場的民眾同在。 他指出那群在圓山吹冷氣的傢伙放任民眾在此怒吼，卻連派一個人來現場面對群眾執意都做不到。

館長表示，今天只是第一步，未來的每一天，在全台各地，都會有公民出現要政府來負責。

侯友宜上台時說，七年來民進黨的司法改革空口無憑，說要修法變成幽靈法案，讓警察弟兄空流血。 他也表示， 要提高假釋門檻，要讓受刑人得到應有懲罰。此外權貴黑金肆虐，疫苗採購依然無解等，要求還給全國人一個公道。

侯友宜指出，國人一年被詐騙七百億， 有多少人一輩子的心血化為烏有， 家破人亡，然而當局案子辦不完。侯友宜指出，黑道盛行槍枝氾濫， 上任以後將修法從嚴查辦。

柯文哲表示，今天在這裡不是要抗議，而是要一起讓台灣更好，有公平正義的台灣，可以有美好的未來可以期待。

談及司法正義， 柯文哲表示當今社會並非人人平等，有關係就是沒關係，沒關係就是有關係。我們的法務部對不公不義的事件卻不聞不問。應打擊關說、杜絕權貴伸手、黑箱假釋，讓檢察官辦案不受干擾。

柯文哲也直言，要打擊詐騙，但不應該國家變成最大的詐騙集團。 他希望民進黨誠實面對居住正義。

他表示，中央只需要回答兩個問題，小英任內動工多少戶社會住宅，完工多少社會住宅，不要用「規劃中」欺騙大眾，弄一個囤屋稅霧煞煞。

柯文哲表示，落實居住正義，要咬緊牙關蓋社會住宅，讓其達到總屋數5%才能抑制屋價。他也指出， 大力改革稅制，房屋越多稅率越高。此外要大力補貼，但是補貼房客不是補貼房東。

柯文哲也向蔡英文喊話，不要忘記七年前的承諾是什麼，現在沒人把清廉執政與民進黨畫等號，希望民進黨友人也要反省。

時代力量主席王婉諭表示，時代力量站在最前面倡議、推動居住正義， 民進黨直到選舉才想起居住正義。她砲轟，台灣有無能的在野黨國民黨，跟有民進黨執政一樣悲哀。

王婉諭以社子島問題抨擊前台北市長柯文哲，讓民眾流離失所、財團卻中飽私囊。她邀民眾一起監督，不要讓社子島變成下一個苗栗大埔案。

王婉諭抨擊，執政黨無心推動司法改革，跟黑金勢力狼狽為奸。過去七年民進黨不提案、不修法，台南黑金就是例子。 她表示，過去不能容忍國民黨，現在更不能容忍青出於藍的民進黨。她還砲火猛烈的攻擊與顏清標家族站在一起的柯文哲，表示黑色與白色的距離沒有比藍綠的距離更遠。

凱道周圍管制多 網友炸彈威脅警力增

「公平正義救台灣」將於今日下午在凱道登場，台北市警察局先前公布，自16日0時起將實施兩階段交管。第一階段為凱達格蘭大道「中山南路至公園路」，16日0時起管制全線車道，禁止車輛通行。第二階段為因應集會，視情況管制中山南路「忠孝西路至愛國西路」北往南全線車道、中山南路「徐州路至愛國東路」南往北全線車道、仁愛路1段「林森南路至中山南路」往西快、慢車道全線、信義路1段「林森南路至中山南路」往東全線車道。總統府前凱達格蘭大道「重慶南路1段至公園路」、懷寧街「寶慶路至貴陽街1段】」、公園路「愛國西路至襄陽路」及貴陽街1段「重慶南路1段至中山南路」，將視維安情形，架設必要安全設施及實施交通管制。行駛上述路段公車將配合改道行駛。

至於有網友發文聲稱要放炸彈，北市警方表示，昨晚搭建舞台時已先進行場檢偵蒐，並持續監控現場安全維護，下午活動開始前也會派員進行再次場檢，除原規劃400名警力因應，也將加強場檢偵蒐。

侯、柯、郭分別現身發言 賴參加黨內全代會

黃國昌與館長發起「公平正義救台灣」活動遊行，邀請在野黨參選人侯友宜、柯文哲以及近來「換侯」可能接替的人選郭台銘，向民進黨政府發出怒吼，要當局聽取民意。

兩位發起人在活動前聯訪指出，該活動分為上、下半場，上半場由都市改革組織OURs、崔媽媽基金會等組織發言，郭、柯、侯在下半場都將各自上台發言，三人分別於3時20分、3時30分、4時整抵達，外界關注三人是否將會同框。

至於民進黨主席賴清德，今日下午同一時間則是參加黨內全代會，以「民主團結挺台灣」為口號為2024年大選造勢。

黃國昌15日在臉書強調，該集會「不是為支持任何人的集會，這場集會不是為了支持館長、不是為了支持我這個人，更不是為了支持任何政黨或政治人物。這是一場公民要求政府兌現自己政治承諾的集會。」他更提及，「2016年蔡英文在選前之夜曾說『我身後總統府離廣場上的人民只有幾百公尺的距離，不過總統府裡的人就是聽不到人民聲音，政府無能、政府無心、政府無感，對人民痛苦麻木不仁，這就是此時此刻台灣人民普遍感受。』這段話，我真的希望蔡總統還記得。」

關於716遊行，侯友宜15日在臉書提出「安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住」五大住宅政策，強調「當選總統後，絕不讓青年失望」。對於將於其他候選人碰頭，他表示與柯本就是朋友，碰到會打招呼、自然互動，一起面對司法改革及居住正義議題，讓無法達成的民進黨下架。

柯辦發言人陳智菡指出，民進黨執政7年，特權關說、貪汙舞弊有增無減、房價逐年上漲，導致青年與弱勢買房、租房困難。柯本次與會將宣示實踐司法改革、居住正義的政策方針與決心。