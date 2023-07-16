政變後銷聲匿跡 瓦格納首腦普里格津拒加入俄軍

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在雷聲大雨點小的「正義行軍」被突然喊停後，瓦格納集團（Wagner）的首腦普里格津（Yevgeniy Prigozhin）遁入白俄羅斯，並在最新的談判中拒絕俄國政府要求其成員加入俄軍的要求。

俄國總統普丁上周四（13日）在接受國內報紙《工商時報》（Kommersant）的訪問時透露，包括普里格津在內的35名瓦格納高層上（6）月29日參加了在克里姆林宮的會晤，俄國政府向瓦格納成員提出了一些「就業建議」，這包括允許他們加入俄軍並接受代號「灰髮」的前瓦格納資深軍官指揮等多個方案。

普丁指出，當他提出該方案後，多名指揮官與成員皆默默點頭表示贊同，不過坐在最前面的普里格津無法看到，因而直接表示他的戰士會沒辦法接受此一提議，同時更進一步表明，因為俄國並無針對私人傭兵組織的相關法規，瓦格納甚至在法理上並不存在，因而難以進行安排。

BBC分析認為，這是俄國政府試圖分化瓦格納高層與基層士兵的策略，這也是為什麼俄國官媒頻繁的對普里格津做出攻擊，卻沒有提及其他瓦格納成員的原因。

現階段，沒人知道普里格津的確切位置，美國總統拜登則公開喊話要他小心，因為「沒人知道普丁能做出什麼」。拜登表示，如果他是普里格津，他會格外注意自己的菜單，以避免普丁下毒。

另一方面，美國軍方則透露，在「政變」後，瓦格納成員雖然大部分仍滯留在俄國占領的烏克蘭領土上，實際上已停止介入俄國與烏克蘭的大型作戰；白俄國防部發言人則於14日表示，部分成員在境內擔任軍事教官，負責訓練軍隊成員。