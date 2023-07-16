〈投資理財〉台股高殖利率標的多 投資人可耐心存股

台股已進入除權除息旺季，如何選擇優質高殖利率股，分享企業成長的喜悅，相信是許多投資人的期待。當前股市題材不少，例如軍工、AI、能源、電動車等產業，都是熱門話題。投資人需注意，這些題材標的，業績尚未顯現，股價卻已狂飆，究竟是否能順利轉化為業績，尚在未定之天，投資人在做投資組合時，應審慎考慮，不宜追漲殺跌，否則慘遭套牢，得不償失。

以今（2023）年股市除權除息狀況分析，值得注意的高殖利率股不少，且走在成長或至少穩定的道路上，投資人不妨深入追蹤研究，例如：日電貿（3090）、茂綸（6227）、潤弘（2597）、至上（8112）、復盛運用（6670）、豐藝（6189）、威健（3033）、大甲（2221)、全科（3209）等，諸多優質標的，都值得長期追蹤，俟合理價格，長期投資存股。

今年全球經濟不景氣持續嚴竣，加上俄烏戰事不止，中美惡鬥，通貨膨脹、美國暴力升息多重因素，諸多上市櫃公司承受庫存壓力，營收及獲利都減損不少，投資人在蒐尋資訊時，應注意產景氣問題，最好在景氣復甦，企業營運改善，營運回暖之際，再找尋良好價格存股，應可降低風險。

日電貿上半年因需求延遲，備貨保守，第一季稅後盈餘為1.5億元，年減47.74%，每股盈餘0.72元，累計前5月合併營收為42.57億元，年減16.61%。不過公司方面預期第三季市場需求會逐漸回溫，業績逐漸增加。當前經濟情勢已逐漸轉向AI人工智慧，日電貿鎖定伺服器、高速運算應用、車用市場，並積極佈局東南亞及印度市場。

日電貿去年受惠於業外獲利挹注，每股税後盈餘達8.02元，創歷史新高，配息5.5元，配息率約69%。今年除息參考價為53.8元，殖利率近10%。日電貿近5年平均現金殖利率為6.8%，2021年現金股息4元，2020年現金股息3.1元，2019年現金股息3.5元，2018年6.5元。

茂綸去（2022）年每股稅後盈餘為7.6元，配息4.3元。主要在台灣積極推廣機器手臂市場，茂綸和日商Eason合作，希望能在台灣市場打下天下。Eason機器手臂現在是居於業界領先地位，專門供應需要高速、高精度組裝和物料處理的製造工廠，從1982年開始，即經營台灣市場迄今。

茂綸已經連續24年發放股利，合計46.15元，近5年平均現金殖利率為5.45%。2021年每股配息3.35元，2020年配息1.5元，2019年配息1元，2018年配息1.5元。茂綸獲利逐年成長，配發現金股息也跟著增加，不過今（2023）年第一季因受景氣影響，每股獲利為0.62元，截至5月底止，營收為57億2688萬餘元，年減7.16%。

潤弘是潤泰集團金雞母，長期以來由於掌握多項核心專利技術，大幅縮短建廠時程，深受營建業的肯定，目前在建案總合約金額達723億元，在建工程有28件，外商在台建廠大多找潤弘承建。潤弘鋁模澆鑄及預鑄工程，可大幅減少現場工作人員施作，若以30層建築體來說，使用潤弘工法可以縮短8個月時間。

潤弘去年每股獲利11.14元，配息10元。已連續18年發放股利，合計78元，近5年平均現金殖利率6.84%，且每年業績及股利穩定成長，2019年每股獲利5.03元，配息4.5元。2020年每股獲利7.48元，配股3.7元，配息6.6元。2021年每股獲利9.96元，配息9元。潤弘堪稱營建業模範生，值得投資人注意。

至上去（2022）年每股獲利5.16元，配息4.4元，近5年平均現金殖利率為8.33%，2021年每股獲利7.02元，配息4元。2020年每股獲利4.22元，配息3元。2019年每股獲利3.41元，配息2.7元。逐年穩步成長，值得肯定。至上因應終端庫存嚴重，記憶體原廠美光、鎧俠相繼宣布減產，加速解決供應鏈混亂清況，不利因素正逐漸消弭，今年第2季已重返成長軌道。

至上是通路商，主要以記憶體業務為主，其中以Flash營收占比最多，占40%，其次DRAM占25%，由於手機、面板正處在半導體庫存調整暴風區，至上正逐步降低營收比重，朝向伺服器、汽車及工業領域發展，預期下半年供應鏈回復正常之後，營運將重回成長。

大甲是一家老公司，成立於1943年3月，1977年8月完成設立登記，目前共有化工、潔淨事業兩大業務主軸，其中化工業務主打不鏽鋼焊接管配件、彎頭、三通、漸縮管、管帽、管節，潔淨事業部主要是管、管件、微接頭元件及閥頭等。多年來除了供應台灣本地需求外，亦順利打進中國、日本等市場。

大甲資本額4億2325萬餘元，去（2022）年每股盈餘6.34元，配息4元，營業毛利率20.82%，營業利益率10.98%，資產報酬率1.56%，股東權益報酬率2.32%，每股淨值25.81元。2021年大甲每股盈餘4.27元，現金股息3元。2020年每股盈餘1.5元，現金股息1元。2019年每股盈餘2.46元，現金股息1.5元。近5年平均現金殖利率5.39%。

今年上半年台灣出口2021.1億美元，年減18%，衰退創金融海嘯近14年同期最大幅度，在亞洲主要經濟體中，落居後段班，主要與近年出口高成長墊高基期，出口商品集中在電子零組件、資通產品，以及外銷市場集中在中國香港市場等因素有關。投資人要注意今年各企業營收獲利都將減損，明年勢將影響明年股利，投資人尤應慎選標的，避免賺了股利，賠了價差，得不償失。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★