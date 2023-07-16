韓國連日暴雨 至少26死、5570人撤離家園 水淹清州市地下道尋獲7遺體

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）日本剛遭受無情暴雨侵襲，正處於夏天雨季高峰期的南韓，過去數天也持續降下豪雨，引發大範圍洪災及山崩，還導致一座大壩滿溢，死亡人數攀升到至少26人。

極端氣候添亂，熱浪橫掃歐美多地，而位在亞洲的南韓自9日起遭受雨彈攻擊，引發多處洪水、土石流。據CNN報導，這場暴雨已造成至少26人死亡，10人失蹤，9人在傾盆大雨中受傷，數千人撤離家園，死傷人數恐不斷攀升。

另外，位於朝鮮半島東部的慶尚北道有16人死亡，大多數人死於土石流，多地的共道路、房屋和農田也因嚴重洪水而受損。

美聯社報導，據官方統計，自7月9日以來的強降雨已迫使約5,570人撤離家園，並導致25,470戶家庭斷電。 截至週六晚上，仍有超過4,200人留在臨時避難所。

韓媒報導，位於忠清北道清州市的五松地下車道昨(15)日因暴雨淹水，至少15輛車被困在這約6百公尺長的地下車道，包含大巴士。截至今（16）日上午11時，死亡人數已增至7人，而這些地下車道的死傷人數尚未計入韓國官方公布的死亡數字中，隨著排水作業持續進行，死亡人數可能會急遽攀升。

據氣象廳表示，截至昨晚11時仍針對江原南部內陸和山地、忠清道、全羅道、慶尚道和濟州道山區多地的發布報雨特報，仍將有伴隨大風的強降雨來襲。

連日暴雨，韓國慶尚北道的房屋被土石流淹沒，救難人員與搜救犬正在搜尋倖存者。（圖／美聯社）