新北城市藝術節只到7/16 巨型移動積木、繽紛動物雕塑 讓孩子盡情放電

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）還在煩惱暑假該帶小朋友去哪裡玩嗎？新北城市藝術節展期進入最後一天，今年以「新生地 NEW ART LAND」為題，集結國內外藝術家創作的13件戶外地景視覺藝術作品、28組表演藝術團隊、超過45個市集攤位，於三鶯文化廊帶打造一座期間限定的文化樂園，快來一同享受文化、藝術與自然的薰陶。

來場藝文之旅 讓孩子玩樂中開啟無限想想

想啟發孩子的創造力，來到新北城市藝術節讓孩子從動手參與藝術開始！重組再拼湊是創意，也是邏輯整合力，由台灣藝術家江忠倫與林建志創作的〈黑夢〉正是最能讓孩子自由組合、拼湊，展現天馬行空的最佳藝術創作，跳脫日常邏輯，以參與式大型互動雕塑為概念，偌大的黑色物件彷彿積木般散落於大廣闊草地，孩子可以自由堆疊組裝這些物件，創造出心中的巨神或超級英雄，揮別過往雕塑品冰冷生硬的距離感，取而代之充滿互動與想像力，在不斷變換的過程中，象徵共創信仰的交流融合。

曾於柏林、曼谷等地舉辦個人展覽的邱承宏，將台灣70年代位於花蓮山區的水泥動物全數挖出，進行修復，打造出古今相融、超現實的「水泥動物園」！漫遊其中彷彿歷經一趟時空冒險，跟著繽紛多彩的動物雕塑，一同返回70年代的花蓮，緩慢地享受專屬於親子的優閒時光，可愛的水泥動物們更是小朋友最愛的必拍景點。

藝術不僅止於人的互動，更可以融入自然開啟更多變化，台灣藝術家黃景楨不但是個馭風者，更是一個優雅的藝術飛行家，本次的作品〈風吹新北光芒萬丈〉，將天空化作舞台，進行一場為期三週的大型風箏計劃，孩子們可以在特定時間欣賞到飄揚的風箏，不同花紋、形狀與尺寸，宛如一齣天空舞台劇，隨風舞動就像在訴說新北獨特的故事，讓孩子感受自然與藝術融合所帶來的驚喜。

由藝術家邱承宏帶來的地景藝術作品〈水泥動物園〉創造新園區景觀與舊公園遺跡的對峙思考，隱喻著移徙的另種可能。（照片／謝岱汝攝影，孵一間工作室提供）

週末限定童趣嘉年華 雜耍遊戲熱鬧登場

新北城市藝術節打破藝術場域和生活的疆界，透過流動式演出，將藝術融入生活，藝術即生活，生活即藝術，即使身在喧囂的城市，依然能感受到文化之美，同時在演出時，觀眾將一同成為藝術共創者，打造全台最酷藝術節。

翻滾、追逐、嬉鬧是孩子在公園遊玩的日常動作，新北城市藝術節邀請到曾獲得臺灣全國街頭藝人大賽冠軍的馬戲之門，以〈馬戲公園計畫：遊戲實驗室〉為主題，運用馬戲的道具將舞台翻轉為一座移動遊戲場，透過身體技巧與道具物件的展現，改變原有的樣貌與玩法，挑戰各種可能性，邀請孩子一起利用想像力跳脫框架。

另外，想與孩子一起回味童年時光，那就不能錯過藝術家徐開炫帶來的互動式街頭藝術，以科學家 Dr. Rio的身份，藉由將超級瑪莉等八零年代的「古早」電玩遊戲重現於現實世界，帶領觀眾自由地遨遊於充滿趣味的想像世界！還有，街頭實驗作品中將各種繽紛多元、帶點復古情懷的街頭文化，連結新北城市藝術節場域的創意表演，讓整個藝術節園區都成為孩子的遊樂園。

由禹禹藝術工作室帶來的地景藝術作品〈襲岭行〉，訴說人與環境的連結，棲移、傳遞、群聚，共同交匯城市變動的樣貌。（照片／謝岱汝攝影，孵一間工作室提供）

今夏最終場新北風市集 超多美食等你吃

新北今夏獨一無二的「新北風市集──最新市」於7/15、7/16登場，現場集結超過45個攤位，聚集在地職人創作、文創選物，以及各種吸睛美食，例如：夏日炎炎消暑沁涼的「嘻嘻冰C_C ICECREAM」與「三⼼冰棒」；鶯歌在地「微甜小賣所」招牌生乳酪蛋糕鬆軟加上內餡奶香四溢；最適合當孩子點心的超「蝦」雞蛋糕，口感濕潤，奶香味十足；以及想來點鹹就選「卡滋脆皮豬」酥脆外皮加上多汁肉塊，讓大人小孩一吃就愛上。

活動資訊：

－日期：2023年6月30日起至2023年7月16日止

－地點：新北市美術館園區（新北市鶯歌區館前路 300 號）、陶博館陶瓷藝術園區（新北市鶯歌區文化路200號）

※2023/06/30-2023/07/16藝術節期間各區／活動時間

新北市美術館園區

園區開放時間｜週一到週日 10:00-20:00

表演活動時間｜週六到週日 14:00-18:00

新北風市集時間 ｜週六到週日 14:00-19:00

陶博館陶瓷藝術園區

本館開放時間｜平日 09:30-18:00、假日 09:30-20:00 (需購票入館)

園區開放時間｜週一到週日 09:30-18:00