Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

台灣嘉義市廟會爆炸近30人受傷送醫 警方：不排除人為因素

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/16 10:05
嘉義市15日晚間廟會活動在金山路設置祭壇，吸引上 萬人參與，活動中疑似移動式發電機爆炸，造成多人 受傷。（民眾提供） 中央社記者蔡智明傳真...

嘉義市廟會活動發生爆炸意外 多人受傷

嘉義市15日晚間廟會活動在金山路設置祭壇，吸引上 萬人參與，活動中疑似移動式發電機爆炸，造成多人 受傷。（民眾提供） 中央社記者蔡智明傳真... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）嘉義和聯境金虎爺會成立10週年，昨（15）日在嘉義市舉行遶境活動，吸引近2萬人參與，未料晚間近10時，疑為移動式發電機爆炸，造成數十人因傷燙傷、撕裂傷等送醫，年紀最小的僅2歲，事故發生原因仍待警消調查釐清。

中央社引述嘉義市消防局說法，昨晚9時56分接獲民眾報案，指金山路廟會現場生爆炸事件，很多人被炸傷，因此馬上調動10輛救護車前往救援。

消防局說，到場發現17名民眾受傷，包括成年人與小朋友，隨即將傷者分別送往嘉義基督教醫院、嘉義榮民醫院、聖馬爾定醫院等5家設有急診的大型醫院，其中2人傷勢較嚴重，送往嘉義基督教醫院治療，確切事故原因仍待調查。

據了解，意外發生在嘉義市大同路與金山路口，金虎爺爐主舞台旁突然爆炸，參與廟會的民眾表示，應是現場燃油的移動式發電機爆炸，但也有人說是放鞭炮所造成，事故原因眾說紛紜。

受傷送醫的民眾中，至少有3名兒童，其中最小的傷者年僅2歲，所幸無外傷，僅受到驚嚇，就醫檢查後已出院。

自由時報報導，嘉義和聯境金虎爺會榮譽會長洪斐昭說，晚間獲知民眾因意外受傷，立即停止所有活動。據目擊者指出，在爐主行臺舞台前有個垃圾桶突然爆炸，事發後工作人員確認過，當時垃圾桶內並沒有廢棄鞭炮屑，究竟為何會發生爆炸仍需消防局和警方進一步調查鑑定。

警方則表示，事發後鑑識人員已在現場進行採證，將漏夜調閱監視器，採集爆裂物碎片等證據，目前暫不排除人為因素，但詳細的爆炸原因還需調查釐清。

聯合報報導，據嘉義市政府衛生局今早（16日）最新統計，共有28人受傷送醫，大部分已返家休息，有7人因遭玻璃穿刺傷或燒傷持續住院治療中，各大醫院住院傷患分別為，部嘉2人、嘉基2人、聖馬2人、嘉榮1人轉慈濟。
嘉義
嘉義廟會
金虎爺
宗教
遶境

相關新聞

台灣植物學術研究重要園區　嘉義樹木園舉辦具翅種子特展
台灣植物學術研究重要園區　嘉義樹木園舉辦具翅種子特展
2023/07/06 09:45
促進疫後台灣旅遊商機　澎湖與嘉義攜手推出山海戀跨域遊程
促進疫後台灣旅遊商機　澎湖與嘉義攜手推出山海戀跨域遊程
2023/06/29 09:43
鹿港老街大淹水、媽祖遶境熱傷害 綠色和平籲台灣總統候選人提氣侯政策
鹿港老街大淹水、媽祖遶境熱傷害 綠色和平籲台灣總統候選人提氣侯政策
2023/06/19 17:42
台灣植物學術研究重要園區　嘉義樹木園79年日式建築整建重生
台灣植物學術研究重要園區　嘉義樹木園79年日式建築整建重生
2023/06/15 13:55
爭取305.5億經費！嘉義市政府盼中央助地方建設輕軌　串連台灣阿里山林業文化軸帶　
爭取305.5億經費！嘉義市政府盼中央助地方建設輕軌　串連台灣阿里山林業文化軸帶　
2023/05/22 15:46

更新時間 : 2023-07-16 12:17 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣高雄楠梓加工區壓克力廠「塑美貝」大火　鄰近2科技廠: 華泰、界霖無影響
【更新】台灣高雄楠梓加工區壓克力廠「塑美貝」大火　鄰近2科技廠: 華泰、界霖無影響
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
巴拉圭準總統參訪台灣義美嗑小泡芙　聚焦食品、資安議題
巴拉圭準總統參訪台灣義美嗑小泡芙　聚焦食品、資安議題
賽車迷快來朝聖！大鵬灣國際賽道風光重啓 賽道駕訓中心新開幕
賽車迷快來朝聖！大鵬灣國際賽道風光重啓 賽道駕訓中心新開幕
【更新】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也願共襄盛舉
【更新】黃國昌、館長邀台灣主要總統候選人7/16上凱道　郭台銘也願共襄盛舉
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
被灌爆負評！韓劇「歡迎來到王之國」陷醜化阿拉伯文化爭議
被灌爆負評！韓劇「歡迎來到王之國」陷醜化阿拉伯文化爭議
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
南韓超人氣大貓熊「福寶」當姊姊了　媽媽「愛寶」順產雙胞胎　影片2天內破200萬點閱
台北市7/16凱道集會　警方出動400警力、16日零時起兩階段交通管制
台北市7/16凱道集會　警方出動400警力、16日零時起兩階段交通管制
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查
【台灣Me Too一次看】【學界+補教界篇】高雄狼師現蹤台南補習班 教育局勒令離班追查