台灣嘉義市廟會爆炸近30人受傷送醫 警方：不排除人為因素

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）嘉義和聯境金虎爺會成立10週年，昨（15）日在嘉義市舉行遶境活動，吸引近2萬人參與，未料晚間近10時，疑為移動式發電機爆炸，造成數十人因傷燙傷、撕裂傷等送醫，年紀最小的僅2歲，事故發生原因仍待警消調查釐清。

中央社引述嘉義市消防局說法，昨晚9時56分接獲民眾報案，指金山路廟會現場生爆炸事件，很多人被炸傷，因此馬上調動10輛救護車前往救援。

消防局說，到場發現17名民眾受傷，包括成年人與小朋友，隨即將傷者分別送往嘉義基督教醫院、嘉義榮民醫院、聖馬爾定醫院等5家設有急診的大型醫院，其中2人傷勢較嚴重，送往嘉義基督教醫院治療，確切事故原因仍待調查。

據了解，意外發生在嘉義市大同路與金山路口，金虎爺爐主舞台旁突然爆炸，參與廟會的民眾表示，應是現場燃油的移動式發電機爆炸，但也有人說是放鞭炮所造成，事故原因眾說紛紜。

受傷送醫的民眾中，至少有3名兒童，其中最小的傷者年僅2歲，所幸無外傷，僅受到驚嚇，就醫檢查後已出院。

自由時報報導，嘉義和聯境金虎爺會榮譽會長洪斐昭說，晚間獲知民眾因意外受傷，立即停止所有活動。據目擊者指出，在爐主行臺舞台前有個垃圾桶突然爆炸，事發後工作人員確認過，當時垃圾桶內並沒有廢棄鞭炮屑，究竟為何會發生爆炸仍需消防局和警方進一步調查鑑定。

警方則表示，事發後鑑識人員已在現場進行採證，將漏夜調閱監視器，採集爆裂物碎片等證據，目前暫不排除人為因素，但詳細的爆炸原因還需調查釐清。

聯合報報導，據嘉義市政府衛生局今早（16日）最新統計，共有28人受傷送醫，大部分已返家休息，有7人因遭玻璃穿刺傷或燒傷持續住院治療中，各大醫院住院傷患分別為，部嘉2人、嘉基2人、聖馬2人、嘉榮1人轉慈濟。