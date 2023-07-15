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演出破百場里程碑！雲門經典《十三聲》台北戶外公演

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/15 19:54
雲門舞集戶外公演國家兩廳院藝文廣場四萬觀眾大合照。（攝影-劉振祥）

雲門舞集戶外公演國家兩廳院藝文廣場四萬觀眾大合照。（攝影-劉振祥）

（台灣英文新聞／藝文組　綜合報導）「國泰雲門隨行吧」的雲門戶外公演，今（2023）年帶來藝術總監鄭宗龍備受國際讚譽之作《十三聲》，於今（15）日臺北國家兩廳院藝文廣場、7月22日臺中市政府前廣場演出。

國泰金控攜手雲門合作邁入第28年，在各地分享舞蹈的美好。其中，最廣為人知的活動即是被外媒譽為「地表最大戶外舞蹈活動」的雲門戶外公演。

今年演出作品《十三聲》，是以臺灣文化風景為靈感，呈現在地生猛、旺盛生命力的舞作。過去巡演備受國內外讚譽。疫情前巡演歐陸多城，時任巴黎國立夏佑劇院（Théâtre National de La Danse Chaillot）藝術總監迪迪耶．德尚（Didier Deschamps）表示「《十三聲》把舞蹈、聲音與視覺結合完整，是很棒的演出！」並說，「這場首演不見巴黎人的優雅冷調，觀眾的反應熱烈，他們非常喜歡。」迪迪耶．德尚轉任坎城舞蹈雙年展總監後，再度邀請《十三聲》作為今年12月份坎城舞蹈雙年展的閉幕演出。

而《十三聲》去年下旬於美國巡演，華盛頓郵報舞評讚譽《十三聲》時寫道「鄭宗龍的作品美學令人著迷。舞者身上融合氣功、武術、現代舞和芭蕾的身體訓練，形成一種獨特的語彙，奇異的如花朵般旋轉。」同時，在史丹佛更是當季票房最佳的舞蹈演出，全場1300席近乎滿座。

鄭宗龍與雲門舞者持續打磨的十三聲，本週接力在臺北、臺中戶外公演。冬天受邀到法國坎城與西班牙馬德里、巴塞隆納等城市演出，《十三聲》也將突破百場演出的里程碑，為鄭宗龍作品中累積最多演出場次的舞作。

詳細資訊已於官網公佈，臺北、臺中戶外公演《十三聲》皆自由入場。
雲門

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